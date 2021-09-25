Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  A arrancada começou? Vasco supera jogador a menos e polêmicas do VAR para vencer o Brusque fora de casa
A arrancada começou? Vasco supera jogador a menos e polêmicas do VAR para vencer o Brusque fora de casa

Cruz-Maltino teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, reclamou do VAR, mas também viu gol do Brusque ser anulado de forma polêmica...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 23:32

LanceNet

Crédito: Reprodução/Premiere
Novamente o Vasco sofreu. Desta vez, porém, o time resistiu à pressão do adversário e aos problemas com a arbitragem para sair com a vitória sobre o Brusque na noite desta sexta-feira, fora de casa. O 1 a 0 no Estádio Augusto Bauer significou a primeira vitória de Fernando Diniz à frente do Cruz-Maltino. E pode representar o início da arrancada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nene fez o gol e Vanderlei foi o outro herói para o resultado.VASCO SALVO PELO VARO Vasco tentou se impor, mas foi o Brusque quem gerou perigo primeiro: aos quatro minutos, Nonato chutou de longe e Vanderlei só olhou a bola ir para fora. No minuto seguinte, após escanteio e bate-rebate, o mesmo Nonato completou para o gol. Só que depois de quatro minutos de checagem, o VAR observou impedimento.
POLÊMICAS E MAIS POLÊMICASO Cruz-Maltino tinha muita dificuldade de transformar a maior posse de bola em chances. Em todo o primeiro tempo, a melhor oportunidade foi quando Nene cobrou falta da direita, aos 38 minutos, e Ricardo Graça cabeceou para fora. Pior para o time visitante que Léo Matos foi expulso por uma dividida polêmico, após auxílio do VAR. Isso já aos 43. E pouco depois teve outro gol do Brusque anulado por impedimento.
O NOME DO MILAGREO cenário parecia complicado para o Vasco no início do segundo tempo.. Mas aos dez minutos, com um jogador a menos, uma jogada salvadora: Zeca lançou Nene na área, e o meia-atacante chutou de primeira, marcando um golaço aos dez minutos. Naturalmente, o Quadricolor tentaria a pressão. De longe, de perto... Aos 23, Toty cabeceou sozinho e Vanderlei precisou se esticar para defender. Três minutos depois, Toty (novamente) finalizou. Ricardo Graça se jogou e evitou o gol.
NA PRESSÃONa reta final do jogo, Ricardo Graça cruzou, Marquinhos Gabriel chutou da entrada da área e o goleiro mandou para escanteio. Na jogada seguinte, Marquinhos completou escanteio com um chute de fora da área. Ruan Carneiro pegou de novo. Mas Vanderlei precisou salvar o Vasco novamente nos acréscimos, após finalização de Edu.
FICHA TÉCNICABRUSQUE 0 X 1 VASCO
Estádio: Augusto Bauer, em Brusque (SC)Data e hora: 24 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)VAR: Adriano Milczvski (DF)Cartões amarelos: Éverton Alemão, Zé Mateus (BRU); Vanderlei, Nene e Fernando Diniz (VAS)Cartão vermelho: Léo Matos (VAS)Renda e público: 707 pagantes/R$ 46.667,00
GOL: Nene (aos 10'/2ºT 0-1)
BRUSQUE: Ruan Carneiro, Toty (Toni, 34'/2ºT), Claudinho (Ianson, 47'/2ºT), Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar e Nonato (Edilson, 17'/2ºT); Zé Mateus, Jhon Cley (Diego Mathias, 17'/2ºT) e Garcez (Fio, 34'/2ºT); Edu - Técnico: Waguinho Dias.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes; Morato (Walber, 8'/2ºT), Marquinhos Gabriel, Nene e Gabriel Pec (Romulo, 29'/2ºT); Cano (Daniel Amorim, 29'/2ºT) - Técnico: Fernando Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados