777 Partners, possível investidor do Vasco, compra Standard Liège da Bélgica

A 777 Partners adquiriu 100% das ações do Standard Liège, da primeira divisão da Bélgica. Enquanto aguarda a definição do processo no Vasco, a empresa continua sua expansão no mundo do futebol.O clube belga divulgou uma nota informando que maiores esclarecimentos sobre a transação ainda serão divulgadas até o final de abril. Além disso, que o contrato já foi assinado e a transferência de propriedade deverá ser concluída nas semanas seguintes.

Ainda na nota, foi dito que a 777 foi atraída pela tradição da equipe de Liège no campeonato local, pelo desenvolvimento de talentos e pela potência que a marca é nacional e internacionalmente. Foram fundados em 1898, assim como o Vasco, e reúne características parecidas com o time carioca.O Standard Liège foi 10 vezes campeão belga e não conquista o título nacional desde a temporada 2008/2009. Seu último título expressivo foi a Copa da Bélgica de 2017/2018.