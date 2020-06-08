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futebol

53 anos depois... Palmeiras publica vídeo com gols em título brasileiro

Clube postou em sua conta no Twitter as imagens dos dois gols de César Maluco na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em 8 de junho de 1967, na conquista do Roberto Gomes Pedrosa...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 17:48

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:48

Crédito: O centroavante e ídolo César Maluco marcou os dois gols que garantiram o título brasileiro de 1967 (Reprodução
Na comemoração dos 53 anos do título brasileiro de 1967, na conquista do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (oficializado como Brasileiro pela CBF), o Palmeiras usou suas redes sociais para publicar vídeo com gols de César Maluco. No Twitter do clube, foram postadas imagens do atacante balançando as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, que selou a conquista.
A partida ocorreu em 8 de junho de 1967, válida pela sexta e última rodada do quadrangular final. O Verdão contava em sua escalação com nomes históricos como o lateral-direito Djalma Santos, o volante Dudu e o meia Ademir da Guia, além do atacante César Maluco, que marcou aos oito e aos 24 minutos do primeiro tempo. O Grêmio descontou em cobrança de pênalti de Ari Ercílio, já aos 40 minutos da etapa final.E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro de 1967Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no FacebookPara coordenador do Palmeiras, base é solução após criseDudu vê Flamengo como time a ser batido e elogia Jorge JesusVeja vídeo com gols de César Maluco na conquista do título brasileiro de 1967:Há 53 anos, César Maluco marcou 2 gols, nós vencemos o Grêmio e conquistamos o Brasileirão de 1967! ??#AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/XgULtt4oEM— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 8, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 8 de junho de 1967:
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 2 X 1 GRÊMIO
Local: Pacaembu, São Paulo (SP)Data: 8/6/1967Árbitro: João Carlos Ferrari (RS)Cartões amarelos: -Cartões vermelhos: Ferrari (43'/2°T) (PAL)Gols: César Maluco (8'/1ºT) (1-0), César Maluco (24'/1ºT) (2-0), Ari Ercílio (40'/2ºT) (2-1)
PALMEIRAS: Pérez; Djalma Santos, Baldochi, Minuca e Ferrari; Dudu e Ademir da Guia; Dario (Zico, 32'/2ºT (Jorge, 45'/2°T)), Servílio, César Maluco e Tupãzinho (Rinaldo, 41'/2°T). Técnico: Aymoré Moreira
GRÊMIO: Arlindo; Everaldo, Ari Ercílio, Paulo Souza e Ortunho; Áureo (Paíca, intervalo) e Cléo; Babá (Loivo, 16'/2°T), Joãozinho Severiano, Beto (Vieira, 34'/2°T) e Volmir. Técnico: Carlos Frôner E MAIS:

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