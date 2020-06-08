53 anos depois... Palmeiras publica vídeo com gols em título brasileiro

Na comemoração dos 53 anos do título brasileiro de 1967, na conquista do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (oficializado como Brasileiro pela CBF), o Palmeiras usou suas redes sociais para publicar vídeo com gols de César Maluco. No Twitter do clube, foram postadas imagens do atacante balançando as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, que selou a conquista.

A partida ocorreu em 8 de junho de 1967, válida pela sexta e última rodada do quadrangular final. O Verdão contava em sua escalação com nomes históricos como o lateral-direito Djalma Santos, o volante Dudu e o meia Ademir da Guia, além do atacante César Maluco, que marcou aos oito e aos 24 minutos do primeiro tempo. O Grêmio descontou em cobrança de pênalti de Ari Ercílio, já aos 40 minutos da etapa final.E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro de 1967Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no FacebookPara coordenador do Palmeiras, base é solução após criseDudu vê Flamengo como time a ser batido e elogia Jorge JesusVeja vídeo com gols de César Maluco na conquista do título brasileiro de 1967:Há 53 anos, César Maluco marcou 2 gols, nós vencemos o Grêmio e conquistamos o Brasileirão de 1967! ??#AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/XgULtt4oEM— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 8, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 8 de junho de 1967: