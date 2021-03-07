4 de Julho e ABC vencem nos confrontos contra pernambucanos pela Copa do Nordeste

Com dois resultados por 1 a 0, os duelos que aconteceram na tarde desse domingo (7) valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste não foram favoráveis as equipes pernambucanas que entraram em campo: Salgueiro e Santa Cruz.>Classificação atualizada da Copa do NordesteNo caso do Carcará do Agreste, a equipe que foi campeã estadual em 2020 visitou o estreante 4 de Julho no Piauí e saiu derrotado graças ao tento feito por Ted Love já aos 44 minutos do segundo tempo.
Já para o Tricolor do Arruda, o impacto foi ainda maior pelo fato de estar recebendo o ABC em seus domínios na cidade de Recife. O gol da partida, aliás, exerceu a famosa "Lei do Ex" pelo fato de ter sido marcado pelo atacante Wallyson, atleta com passagem pela Cobra Coral em 2016.
Para encerrar os confrontos que valem pela terceira rodada da primeira parte da competição, o Confiança recebe na Arena Batistão, em Aracaju, o CSA, às 20h (de Brasília).