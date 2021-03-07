4 de Julho e ABC vencem nos confrontos contra pernambucanos pela Copa do Nordeste

Crédito: Equipe de Natal acumula quatro pontos em duas rodadas (Divulgação/ABC

Com dois resultados por 1 a 0, os duelos que aconteceram na tarde desse domingo (7) valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste não foram favoráveis as equipes pernambucanas que entraram em campo: Salgueiro e Santa Cruz.>Classificação atualizada da Copa do NordesteNo caso do Carcará do Agreste, a equipe que foi campeã estadual em 2020 visitou o estreante 4 de Julho no Piauí e saiu derrotado graças ao tento feito por Ted Love já aos 44 minutos do segundo tempo.

Já para o Tricolor do Arruda, o impacto foi ainda maior pelo fato de estar recebendo o ABC em seus domínios na cidade de Recife. O gol da partida, aliás, exerceu a famosa "Lei do Ex" pelo fato de ter sido marcado pelo atacante Wallyson, atleta com passagem pela Cobra Coral em 2016.