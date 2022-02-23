350 vezes Willian Arão: volante reencontra Botafogo com marca expressiva pelo Flamengo

O clássico desta quarta-feira, entre Flamengo e Botafogo, será especial para o volante Willian Arão. Não pela relação do atleta com o Alvinegro - a qual foi parar na Justiça, que determinou o pagamento de R$ 4,8 milhões ao clube -, mas sim pela marca que o camisa 5 alcançará no Estádio Nilton Santos, onde a bola rolará a partir das 20h. Será a 350ª partida de Willian Arão com o Manto.

As 349 partidas de momento, com 65% de aproveitamento dos pontos, veio acompanhada de 10 títulos no Flamengo - quatro Estaduais, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana -, o que faz de Willian Arão um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.Jogador do Flamengo desde 2016, Arão é o jogador com mais tempo de casa e, consequentemente, o atleta do atual elenco com mais atuações, seguido de longe por Everton Ribeiro, com 275, e Diego, com 258. O mesmo acontece se levarmos em conta apenas clássicos com o Botafogo: Willian Arão já disputou 18 (9V/6E/3D), com Diego (13J - 7V/4E/2D) e Diego Alves (10J - 7V/1E/2D) atrás.Apesar dos números expressivos, Willian Arão ainda está longe do Top-10 atletas com mais atuações pelo Flamengo. Segundo o portal "Flaestatística", a lista tem: Junior (876), Zico (732), Adílio (617), Jordan (609), Andrade (570), Cantarele (557), Léo Moura (519), Carlinhos (514), Liminha (512) e Jadir (498).

Com Paulo Sousa, Arão soma seis jogos, sendo três como titular, e um gol importante (o da vitória contra o Madureira). A marca expressiva e o reencontro com o Botafogo podem impulsionar o seu rendimento, neste que será um jogo importante para o trabalho em formação de Paulo Sousa.

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Em tempo: o clássico desta quarta-feira encerrará a 8ª rodada da Taça Guanabara, em que o Flamengo está com 16 pontos somados e na terceira colocação. O LANCE! transmitirá em Tempo Real.