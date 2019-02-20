20 anos após vitória no Maracanã, Serra volta a enfrentar um time do RJ

Duas décadas depois, o Serra volta, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, a enfrentar um time carioca em uma competição nacional. O duelo contra o Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, acontece 20 anos depois da histórica vitória do tricolor serrano contra o Fluminense, em 1999, no Maracanã, pela série C do Campeonato Brasileiro.
Único time capixaba a vencer no Maracanã, o Serra não voltou a enfrentar times cariocas nesse intervalo. O confronto contra o Vasco, nesta quarta, é o primeiro na história dos clubes. Mas mesmo depois de tanto tempo e dos adversários diferentes, um jogador Cobra Coral terá o privilégio de participar dos dois jogos: o meia Joelson, de 38 anos.
Em 1999, aos 18 anos, Joelson era o camisa 10 da equipe e um dos jogadores mais novos do Serra. O meia foi responsável por abrir o placar no Maracanã, aos 31 minutos do primeiro tempo, quando invadiu a área para estufar as redes do Fluminense. Fundamental na partida, ele ainda sofreu a falta que garantiu a vitória do time capixaba por 2 a 1.
"O Fluminense era o grande favorito a ser campeão da Série C naquele ano, e nós chegamos como pequeno. A grande lembrança é quando peguei aquela bola numa esticada, consegui dar um tapa e fazer o gol. Outra lembrança boa é o segundo gol, que eu sofri uma falta e o nosso meio campo Agnaldo bateu e fez o gol da vitória", recorda.
União para vencer o Vasco
Na partida desta quarta, contra o Vasco, Agnaldo não deve ser titular. Mesmo assim, o jogador se mostra feliz com mais esse capítulo na história da Serra e aposta na união do elenco para que o time consiga conquistar mais uma vitória histórica.
"Em 1999 o Serra era um time desconhecido. Só tinha eu e mais dois jogadores abaixo de 20 anos naquele elenco. Quando voltei para o clube em 2017 encontrei um time na segunda divisão do Capixabão, o Serra não tinha mais prestígio, os torcedores já não confiavam mais e graças a Deus fico muito feliz hoje, aos 38 anos, ver o Serra na primeira divisão do Capixabão e disputando a Copa do Brasil contra um grande clube como o Vasco. Estamos focados, preparados para essa partida de hoje. A equipe tem que se unir, um correr pelo outro e dessa forma seremos mais fortes", conta, antes de completar.
"Temos que ser uma equipe inteligente que saiba se defender bem e na hora do contra-ataque, contra-atacar com velocidade. As oportunidades quando aparecer tem que concluir, tem que fazer. Dessa forma vamos conseguir sair com a vitória", acredita.
1999: Vitória histórica no Maracanã
Autor do segundo gol do Serra na histórica vitória sobre o Fluminense, Agnaldo - hoje treinador de uma escolinha de futebol - também guarda boas lembranças daquela partida.
"Teve a falta e o Silvério (zagueiro) falou comigo 'só acerta o gol', porque eu sempre chutei forte. A grama estava molhada, a bola desviou na perna do Roger e passou por baixo do goleiro. Hoje fico até pensando que deveria ter extravasado mais na comemoração, pela felicidade de fazer um gol no Maracanã contra o Fluminense", relembra Agnaldo.
Fluminense 2 x 1 Serrra - 1999
Fluminense: Diogo, Flávio, Émerson, Alexandre Lopes e Paulo César; Marcão, Válber (Jorge Luís), Yan e Arinélson (Roger); Magno Alves (Róbson) e Roni. Técnico: Carlos Alberto Parreira
Serra: Dirley, Polaco (Juninho), Silvério, Aílson e Carlinhos; Garcia, Agnaldo, Joelson e Marquinhos; Índio (Robinho) e Betinho. Técnico: Cosme Eduardo
Local: Maracanã
Gols: Joelson 31', Yan 42' e Agnaldo 66'
Cartões amarelos: Marquinhos, Marcão, Dirley, Roni, Roger, Polaco e Alexandre Lopes
Cartão vermelho: Roger
Árbitro: Leonardo G. da Silva (RS)
Renda: R$ 107.925,00
Público: 14.289