20 anos após vitória no Maracanã, Serra volta a enfrentar um time do RJ

Joelson fez o primeiro gol da vitória sobre o Fluminense em 1999 e hoje vive a expectativa de duelo contra o Vasco Crédito: Divulgação / Adriano Barbosa

Duas décadas depois, o Serra volta, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio Kleber Andrade , a enfrentar um time carioca em uma competição nacional. O duelo contra o Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, acontece 20 anos depois da histórica vitória do tricolor serrano contra o Fluminense, em 1999, no Maracanã, pela série C do Campeonato Brasileiro.

Único time capixaba a vencer no Maracanã, o Serra não voltou a enfrentar times cariocas nesse intervalo. O confronto contra o Vasco, nesta quarta, é o primeiro na história dos clubes. Mas mesmo depois de tanto tempo e dos adversários diferentes, um jogador Cobra Coral terá o privilégio de participar dos dois jogos: o meia Joelson, de 38 anos.

Em 1999, aos 18 anos, Joelson era o camisa 10 da equipe e um dos jogadores mais novos do Serra. O meia foi responsável por abrir o placar no Maracanã, aos 31 minutos do primeiro tempo, quando invadiu a área para estufar as redes do Fluminense. Fundamental na partida, ele ainda sofreu a falta que garantiu a vitória do time capixaba por 2 a 1.

"O Fluminense era o grande favorito a ser campeão da Série C naquele ano, e nós chegamos como pequeno. A grande lembrança é quando peguei aquela bola numa esticada, consegui dar um tapa e fazer o gol. Outra lembrança boa é o segundo gol, que eu sofri uma falta e o nosso meio campo Agnaldo bateu e fez o gol da vitória", recorda.

A vitória do Serra diante do Fluminense no jornal A Gazeta do dia 16 de dezembro de 1999 Crédito: Cedoc/A Gazeta

União para vencer o Vasco

Na partida desta quarta, contra o Vasco, Agnaldo não deve ser titular. Mesmo assim, o jogador se mostra feliz com mais esse capítulo na história da Serra e aposta na união do elenco para que o time consiga conquistar mais uma vitória histórica.

"Em 1999 o Serra era um time desconhecido. Só tinha eu e mais dois jogadores abaixo de 20 anos naquele elenco. Quando voltei para o clube em 2017 encontrei um time na segunda divisão do Capixabão, o Serra não tinha mais prestígio, os torcedores já não confiavam mais e graças a Deus fico muito feliz hoje, aos 38 anos, ver o Serra na primeira divisão do Capixabão e disputando a Copa do Brasil contra um grande clube como o Vasco. Estamos focados, preparados para essa partida de hoje. A equipe tem que se unir, um correr pelo outro e dessa forma seremos mais fortes", conta, antes de completar.

"Temos que ser uma equipe inteligente que saiba se defender bem e na hora do contra-ataque, contra-atacar com velocidade. As oportunidades quando aparecer tem que concluir, tem que fazer. Dessa forma vamos conseguir sair com a vitória", acredita.

1999: Vitória histórica no Maracanã

Autor do segundo gol do Serra na histórica vitória sobre o Fluminense, Agnaldo - hoje treinador de uma escolinha de futebol - também guarda boas lembranças daquela partida.

"Teve a falta e o Silvério (zagueiro) falou comigo 'só acerta o gol', porque eu sempre chutei forte. A grama estava molhada, a bola desviou na perna do Roger e passou por baixo do goleiro. Hoje fico até pensando que deveria ter extravasado mais na comemoração, pela felicidade de fazer um gol no Maracanã contra o Fluminense", relembra Agnaldo.

Fluminense 2 x 1 Serrra - 1999

Fluminense: Diogo, Flávio, Émerson, Alexandre Lopes e Paulo César; Marcão, Válber (Jorge Luís), Yan e Arinélson (Roger); Magno Alves (Róbson) e Roni. Técnico: Carlos Alberto Parreira

Serra: Dirley, Polaco (Juninho), Silvério, Aílson e Carlinhos; Garcia, Agnaldo, Joelson e Marquinhos; Índio (Robinho) e Betinho. Técnico: Cosme Eduardo

Local: Maracanã

Gols: Joelson 31', Yan 42' e Agnaldo 66'

Cartões amarelos: Marquinhos, Marcão, Dirley, Roni, Roger, Polaco e Alexandre Lopes

Cartão vermelho: Roger

Árbitro: Leonardo G. da Silva (RS)

Renda: R$ 107.925,00

Público: 14.289