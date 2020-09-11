Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

12º jogador? Rhuan aparece como boa opção no banco para o Botafogo

Atacante entrou no decorrer das últimas duas partidas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro e foi fundamental na construção de dois gols...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo é uma das equipes que menos usufrui da nova regra que permite cinco substituições - Paulo Autuori utilizou todas as alterações em dois jogos do Brasileirão, contra Atlético-MG e Flamengo -, mas um suplente vem aparecendo com destaque ultimamente. Trata-se de Rhuan, com participações decisivas em partidas recentes do Alvinegro.
Rhuan saiu do banco e foi essencial na construção dos resultados do Botafogo diante de Corinthians, no último sábado, e Athletico Paranaense, na quarta-feira. O atacante, ao aparecer como uma opção de velocidade, foi acionado com frequência no segundo tempo e correspondeu, participando diretamente de jogadas de gols.
Diante do Corinthians, Rhuan dá a assistência para o gol de Salomon Kalou. O detalhe é que o jovem tira Gil da grande área, supera o marcador com um drible e encontra o marfinense para finalizar. Contra o Athletico Paranaense, o camisa 17 sofreu o pênalti convertido por Victor Luís.
Na Arena da Baixada, inclusive, Rhuan foi essencial para a construção ofensiva do Botafogo. O Athletico Paranaense estava esgotado fisicamente e a velocidade do camisa 17 foi um diferencial para que o Glorioso ganhasse campo na metade final do gramado.
- Pude entrar, ajudar, contribuir para a equipe. Quem vem do banco tem que somar e ajudar. Hoje (quarta-feira) consegui entrar bem e ajudar a equipe - analisou Rhuan após a partida contra o Athletico, em entrevista à "BotafogoTV".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados