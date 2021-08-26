107 anos de Palmeiras! Confira as homenagens para o aniversário do clube

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É dia de festa nas alamedas do antigo Palestra Italia! Para celebrar o aniversário de 107 anos do Palmeiras, personagens importantes para a história alviverde demonstraram carinho e reconhecimento pelo Maior Campeão Nacional.

Palmeiras emprestou Lucas Lima ao Fortaleza: veja 24 bons jogadores que “estão encostados” no futebol brasileiro

Ídolos da torcida, atletas do elenco atual, funcionários, personalidades do futebol e outros clubes repercutiram a data em suas redes sociais.