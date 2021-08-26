AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

107 anos de Palmeiras! Confira as homenagens para o aniversário do clube

Ídolos, atletas do elenco atual e outras personalidades do futebol demonstraram carinho pelo Verdão...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:00
Crédito: Reprodução
É dia de festa nas alamedas do antigo Palestra Italia! Para celebrar o aniversário de 107 anos do Palmeiras, personagens importantes para a história alviverde demonstraram carinho e reconhecimento pelo Maior Campeão Nacional.
Palmeiras emprestou Lucas Lima ao Fortaleza: veja 24 bons jogadores que “estão encostados” no futebol brasileiro
Ídolos da torcida, atletas do elenco atual, funcionários, personalidades do futebol e outros clubes repercutiram a data em suas redes sociais.
Veja a tabela completa do BrasileirãoConfira as homenagens ao clube:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caracas/Venezuela - 24/06/2026 - MUNDO - Terremoto de magnitude 7,5 atinge Venezuela e derruba prédios em Caracas; há mortos.
A terra sacudiu na Venezuela e impactou o Brasil
Cenário de crime: conheça o sítio onde Dante Michelini foi morto no ES
Justiça torna réu homem que confessou assassinato de Dante Michelini no ES
Imagem de destaque
Cemitério de famosos será patrimônio cultural do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados