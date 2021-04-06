100anosdeclássico: Sasha diz que Galo tem obrigação de vencer o Cruzeiro no próximo domingo

O Atlético-MG fez boa apresentação no clássico contra o América-MG, vencendo por 3 a 1. E, mesmo tendo um compromisso no meio da semana, contra o Pouso Alegre, o Galo está de olho no duelo contra o seu maior rival, o Cruzeiro, que será no próximo domingo, 11 de abril, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. A expectativa do duelo pe alta por parte dos atleticanos, pois o alvinegro está em melhor fase e tem um time recheado de nomes consagrados no futebol, como Hulk, Nacho, Sasha, Vargas, entre outros. E, o atacante Eduardo Sasha reforçou para o seu torcedor que o Galo possui mais chances de vencer. E foi além: afirmou que o Atlético tem obrigação de derrotar o rival. A importância do jogo ficou maior porque neste mês de abril, se celebra os 100 anos de confrontos entre Atlético-MG e Cruzeiro. O primeiro jogo entre as equipes foi em abril de 1921, poucos meses da criação da Raposa, que também comemora seu centenário este ano. Confira o que Sasha disse no vídeo acima.