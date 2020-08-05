100 jogos na carreira e título: Fabrício Bruno vive grande fase na temporada

Crédito: C2 Sports

A conquista do Troféu do Interior com a camisa do Red Bull Bragantino teve um gosto ainda mais especial para o zagueiro Fabrício Bruno. Além de representar o primeiro título do defensor com a camisa do Massa Bruta, a vitória sobre o Guarani por 1 a 0 também marcou o centésimo jogo da carreira profissional doatleta. Titular absoluto, mais uma vez o zagueiro esteve em campo.

A campanha da equipe de Bragança Paulista foi a melhor da fase de grupos do Paulistão, e com isso, classificou direto para a semifinal do Troféu do Interior. O camisa 14 foi poupado diante do Botafogo-SP pela semi, e voltou atitularidade na final. Ele comentou a sensação de vencer o troféu.

- Estou muito feliz em conquistar meu primeiro título com a camisa do RB Bragantino. Ainda mais hoje, um dia muito especial para mim, que estou atingindo uma marca significativa na minha carreira, que é completar 100 jogos como atleta profissional. Não poderia ser melhor esse dia, marcado por um título, e que seja o primeiro de muitos. Nosso grupo está de parabéns, tenho orgulho de fazer parte de tudo isso. Vamos em busca de mais - comemorou.

Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016 com a camisa do Cruzeiro diante do Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro. Seu primeiro gol, inclusive, não demorou a sair. Em seu sétimo jogo com a camisa celeste, o zagueiro aproveitou sobra de bola dentro da área para balançar às redes da Chapecoense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.