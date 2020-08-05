100 jogos na carreira e título: Fabrício Bruno vive grande fase na temporada

A conquista do Troféu do Interior com a camisa do Red Bull Bragantino teve um gosto ainda mais especial para o zagueiro Fabrício Bruno. Além de representar o primeiro título do defensor com a camisa do Massa Bruta, a vitória sobre o Guarani por 1 a 0 também marcou o centésimo jogo da carreira profissional doatleta. Titular absoluto, mais uma vez o zagueiro esteve em campo.
A campanha da equipe de Bragança Paulista foi a melhor da fase de grupos do Paulistão, e com isso, classificou direto para a semifinal do Troféu do Interior. O camisa 14 foi poupado diante do Botafogo-SP pela semi, e voltou atitularidade na final. Ele comentou a sensação de vencer o troféu.
- Estou muito feliz em conquistar meu primeiro título com a camisa do RB Bragantino. Ainda mais hoje, um dia muito especial para mim, que estou atingindo uma marca significativa na minha carreira, que é completar 100 jogos como atleta profissional. Não poderia ser melhor esse dia, marcado por um título, e que seja o primeiro de muitos. Nosso grupo está de parabéns, tenho orgulho de fazer parte de tudo isso. Vamos em busca de mais - comemorou.
Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016 com a camisa do Cruzeiro diante do Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro. Seu primeiro gol, inclusive, não demorou a sair. Em seu sétimo jogo com a camisa celeste, o zagueiro aproveitou sobra de bola dentro da área para balançar às redes da Chapecoense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Na sua trajetória, ele ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, antes de voltar a Raposa e se transferir ao Red Bull Bragantino. Pelo Toro Loko, foramseis partidas, com quatro vitórias e um título.