100 jogos de Yago Felipe, motivação do elenco e olho roxo de Nino: veja os bastidores da vitória do Fluminense

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Na última segunda-feira, o Fluminense divulgou os bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada. No vídeo, jogadores do elenco falaram sobre as rodadas anteriores, que o Tricolor não conseguiu vencer, e se motivaram mutuamente. Yago Felipe comentou a marca de 100 jogos pelo clube e Nino explicou o lance em que saiu machucado. Titular na partida, o volante comemorou a vitória e afirmou estar realizando um sonho no Flu. Yago também destacou o sentimento de união no elenco e a responsabilidade de representar as três cores.

- 100 jogos. Imagina realizar um sonho 100 vezes, é isso que estou vivendo, coisa linda. Glória a Deus e vamos por mais. [Nós somos] família, independente de quem está jogando ou não. A gente tem que torcer sempre para quem está jogando porque está representando todo torcedor, os outros jogadores que ficaram, a diretoria. Quando entramos em campo, não fazemos só por nós mesmos, mas por todo mundo - comentou.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroOutros jogadores como Samuel Xavier, Luiz Henrique, David Braz, Marcos Felipe e Marlon, que fez sua primeira partida como titular após seu retorno, também apareceram celebrando os três pontos fora de casa. Ao final, Nino explicou o lance em que saiu machucado, dando lugar a Manoel.