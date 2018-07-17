'Sou diferente dos demais', diz CR7 sobre grande forma aos 33 anos

Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo em 2017 Crédito: Fifa/Twitter

Se por um lado evitou prometer a sonhada conquista da Liga dos Campeões da Europa durante a sua apresentação oficial como novo reforço da Juventus, nesta segunda-feira, em Turim, por outro Cristiano Ronaldo deixou a modéstia de lado ao explicar o fato de que exibe uma grande forma física e técnica aos 33 anos. Ele falou sobre o assunto ao lembrar que muitos jogadores de sua faixa de idade preferem privilegiar somente o lado financeiro ao acertar contratos com times de mercados menos importantes do futebol mundial e sem a mesma exigência de um clube gigante como é a própria Juventus.

"Venho para um desafio em um clube grande. Muitos vão para outros países, como Catar e a China. Mas, com todo respeito, isso é para finalizar a carreira. Eu venho para um clube grande, estou muito feliz, agradecido à Juventus por me dar a oportunidade de continuar a minha brilhante carreira", ressaltou o astro português, autor de quatro gols na campanha da seleção do seu país na última Copa do Mundo, sendo três deles no empate por 3 a 3 com a Espanha na estreia na competição realizada na Rússia.

Contratado junto ao Real Madrid em uma transferência de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), além de custos adicionais de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões) com encargos financeiros, Cristiano Ronaldo fez questão de enfatizar que a sua idade ainda está longe de ser um obstáculo que o impeça de seguir brilhando nos gramados.

"Se estiver bem fisicamente e mentalmente, (a idade) não é um fator. E não foi (para a sua saída do Real), a transferência e os números me deixam orgulhosos. Estar neste patamar é uma motivação. Se ninguém consegue chegar (neste nível), eu consigo. Sou diferente de todos os outros demais. Com 32, 33 ou 34 anos, eles (outros jogadores) pensam que suas carreiras estão acabadas, e eu não. Isso me deixa feliz, mostra que sou diferente de todos os outros. Estou honrado pelo clube apostar em mim, independentemente de eu ter 23 anos. Ah, não, desculpe, são 33", afirmou o atacante, sorrindo, ao brincar com a sua própria idade em entrevista coletiva na qual foi apresentado oficialmente como novo dono da camisa 7 do time de Turim.

Cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, Cristiano Ronaldo também afirmou que iniciará os treinos na Juventus no próximo dia 30, logo após o final das férias pós-Copa do Mundo, e disse esperar estar em campo pelo time já no início da temporada 2018/2019 do futebol italiano, em meados de agosto.

"É um desafio superinteressante na minha vida. Gosto de ser sempre um exemplo dentro e fora de campo, com minha performance, treinos, ajudar os mais jovens. Farei o mesmo a esse respeito, não irei mudar. Por isso será um momento bonito na minha carreira. Assinei por quatro temporadas, espero dar alegrias à torcida. E ajudar o time para conseguirmos ganhar coisas juntos", projetou.