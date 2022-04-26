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Violência

Futebol mexicano tem nova briga sangrenta entre torcedores

Outros momentos de violência entre torcedores já foram registrados em outras ocasiões

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 08:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2022 às 08:12
O Cruz Azul perdeu neste domingo (24), em casa, no Estádio Azteca, para o Atlético San Luis por 1 a 0 no Campeonato Mexicano e, em um dos túneis do estádio, torcedores do time entraram em um confronto pesado com seguranças do local. Não existem muitas informações sobre a quantidade de feridos e a gravidade dos ferimentos, mas, em vídeos, é possível ver ao menos uma pessoa sendo brutalmente espancada.
Torcedores do Cruz Azul brigaram no fim do confronto contra o San Luis pelo Campeonato Mexicano Clausura 2022.
Torcedores do Cruz Azul brigaram no fim do confronto contra o San Luis pelo Campeonato Mexicano Clausura 2022, no Estádio Azteca. Crédito: Pedro Pardo/AFP
Segundo jornalistas locais, a briga começou no túnel e depois houve uma escalada de violência e a continuação dela já fora do túnel. Pessoas no local tentaram apartar a confusão e separar as mulheres e crianças que estavam próximas da briga generalizada.
Pouco mais de um mês atrás aconteceu uma briga pior na partida entre Atlas e Querétaro, com o jogo entre os times sendo interrompido após a invasão do campo o combate no local. 26 pessoas ficaram feridas. Duas semanas atrás, torcedores do Chivas tentaram invadir o hotel em que os jogadores do clube estavam concentrados para agredi-los. A ideia era fazer um protesto pacífico, mas as coisas saíram do controle, tendo quebra-quebra e correria no local.
A Confederação Mexicana de futebol tenta tomar medidas para conter a escalada recente da violência e, sobre o episódio no jogo entre San Luis e Cruz Azul, um comunicado foi emitido, mas a punição ainda não foi determinada.

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