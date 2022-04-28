Vitória e Real Noroeste empatam no primeiro jogo da final do Capixabão

Vitória e Real Noroeste ficaram só no empate Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Vitória e Real Noroeste começaram a decidir o título do Campeonato Capixaba 2022, que garante o campeão na Copa do Brasil do ano que vem. Na noite desta quarta-feira (27) as duas equipes fizeram um primeiro tempo muito bom, mas não saíram do 0 a 0, no jogo de ida das finais, realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Na fase final não existe vantagem. Em caso de igualdade no jogo da volta, o título será decidido nas cobranças de pênaltis. A segunda partida está marcada para a próxima quarta-feira (04), às 19h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

O JOGO

Nada de gols nos primeiros 45 minutos das finais do Campeonato Capixaba 2022. Mas as redes do Kleber Andrade não balançaram por detalhes. Primeiro o Vitória teve a chance de abrir o placar, mas o goleiro Andrade defendeu uma finalização de Chiquinho. O Real deu a resposta com Alex Pixote, que acertou a trave direita do goleiro Allan Camillato, em um chute de fora da área