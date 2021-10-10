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Brasileirão

Flamengo vence Fortaleza fora e mantém distância do Galo

O resultado deixou a equipe rubro-negra, vice-líder, de volta a 11 pontos do Atlético-MG, que venceu o Ceará também neste sábado, agora com 42

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 21:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2021 às 21:32
Flamengo
O jogador Pedro após o gol do Flamengo contra o Fortaleza Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo marcou três vezes em um intervalo de oito minutos e bateu o Fortaleza por 3 a 0 neste sábado (9), no Castelão, com um gol de Pedro e outros dois de Michael, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O resultado  deixou a equipe rubro-negra, vice-líder, de volta a 11 pontos do Atlético-MG, que venceu o Ceará também neste sábado, agora com 42. Os cariocas têm dois jogos a menos que os atleticanos na competição. Já o Fortaleza permaneceu com 39 pontos, ainda na quarta posição.
Mutilado por convocações, o Flamengo sofria para criar oportunidades claras, enquanto os donos da casa também pouco ameaçavam o gol de Gabriel Batista, até que, aos 14 minutos do segundo tempo, Pedro abriu o marcador. Nas duas oportunidades seguintes, Michael fechou a conta.
O terceiro gol dos flamenguistas ainda foi seguido de expulsão de Ronald, o que só aumentou o desafio do Fortaleza em reagir. O time de Juan Pablo Vojvoda tentará agora recuperação contra o Grêmio, na quarta (13). No mesmo dia, o Flamengo receberá o Juventude no Maracanã.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Jussa (Jackson), Titi e Éderson; Edinho (David), Ronald, Lucas Crispim (Bruno Melo), Yago Pikachu e Lucas Lima (Felipe); Wellington Paulista (Robson). T.: Juan Pablo Vojvoda

FLAMENGO

Gabriel Batista, Matheuzinho, Léo Pereira, Rodrigo Caio (Bruno Viana) e Filipe Luis; Willian Arão, Thiago Maia (João Gomes), Andreas (Lázaro) e Vitinho (Kenedy); Michael (Rodinei) e Pedro. T.: Renato Gaúcho
Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa/MG)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)
Cartões amarelos: Vitinho e Rodrigo Caio (FLA)
Cartões vermelhos: Ronald (FOR), aos 22'/2ºT
Gols: Pedro (FLA), aos 14', e Michael (FLA), aos 18' e aos 21'/2ºT

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