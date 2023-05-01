Filha de astro do futebol americano morre afogada na piscina da família

SÃO PAULO - A filha mais nova de Shaquil Barrett, jogador do Tampa Bay Buccaneers na NFL (a liga norte-americana de futebol), morreu afogada em uma piscina na casa da família no domingo (30). Arrayah tinha apenas dois anos.

A polícia foi chamada para a casa do jogador de futebol americano na manhã de domingo (30), em South Tampa, após ter recebido um alerta de que uma criança havia caído na piscina.

"A investigação está em andamento", diz o relatório policial. "Não acredita-se em algo intencional neste momento, mas sim um acidente trágico".

Arrayah, filha do jogador de futebol americano Shaquil Barrett, morreu afogada em piscina Crédito: Instagram/Reprodução e AP

Filha mais nova do jogador, Arrayah foi levada para o hospital e declarada morta.

Shaquil Barrett e sua esposa Jordanna têm outros três filhos.

O Tampa Bay Buccaneers divulgou um comunicado expressando condolências à família Barrett.

"Embora nenhuma palavra possa proporcionar conforto real em um momento como este, oferecemos nosso apoio e amor para eles lidarem com essa perda profundamente dolorosa da amada Arrayah", encerrou o comunicado.

Há uma semana, Shaquil celebrou o aniversário de dois anos da pequena filha: "Feliz aniversário de dois anos para minha garotinha fofa. Tão doce e linda. Você completou nossa família. Eu te amo, bebê".

Barrett está se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles e está entrando em seu quinto ano com o Tampa Bay.