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Nova medida

Fifa estende permissão de cinco substituições até julho do ano que vem

O tempo mais escasso de preparação dos clubes para início destes torneios também foi usado pela Fifa como motivo para ampliar a medida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 14:50

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:50

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (15), por meio de um comunicado, que estendeu o prazo de permissão de três para cinco substituições durante partidas de futebol.
Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa Crédito: Divulgação/Fifa
A iniciativa vai permitir que todos os clubes façam até cinco trocas por jogo até o fim de julho de 2021 ?atualmente, este prazo se limitava a competições que fossem encerradas até o fim deste mês.
No entanto, como forma de inibir a perda de tempo das partidas, cada time poderá pedir apenas três pausas para realizar as substituições que desejar ?mudanças no intervalo não fazem parte desta contagem.
Como justificativa para ampliação da liberação, a entidade afirmou que, por conta da pandemia de coronavírus, algumas competições que se iniciarão nos próximos meses terão um calendário apertado, dificultando a recuperação física dos atletas.
O tempo mais escasso de preparação dos clubes para início destes torneios também foi usado pela Fifa como motivo para ampliar a medida.

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