América do Norte

Fifa anuncia cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Copa será disputada no Canadá, Estados Unidos e México e será a primeira edição de um Mundial com 48 participantes

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 09:13

A Fifa anunciou a relação de 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Esta competição tem outro componente especial, pois será a primeira edição de um Mundial com 48 participantes.
No Canadá as sedes serão Vancouver e Toronto. Já no México as partidas serão disputadas em Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. Enquanto nos Estados Unidos as seleções jogarão em Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York.
Crédito: Reprodução / Fifa

Veja a lista de cidades-sede da Copa do Mundo Fifa 2026

  • Atlanta
  • Boston
  • Dallas
  • Guadalajara
  • Houston
  • Kansas City
  • Los Angeles
  • Cidade do México
  • Miami
  • Monterrey
  • New York / New Jersey
  • Philadelphia
  • São Francisco
  • Seattle
  • Toronto
  • Vancouver
“Parabenizamos as 16 cidades-sede da Copa do Mundo por seu excelente compromisso e paixão. Hoje é um dia histórico, para todos nessas cidades e estados, para a Fifa, para o Canadá, os EUA e o México, que farão o maior show da Terra. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com eles para entregar o que será uma Copa do Mundo sem precedentes e um divisor de águas, enquanto nos esforçamos para tornar o futebol verdadeiramente global”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

