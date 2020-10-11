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GP de Eifel

F-1: Hamilton chega a 91 vitórias e iguala recorde de Schumacher

Inglês vence GP de Eifel e fica perto de sétimo título na categoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 13:01

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 13:01

Lewis Hamilton vence GP da Estíria
De quebra, Lewis Hamilton está mais perto do sétimo título mundial, o quarto consecutivo Crédito: F1/Divulgação
Lewis Hamilton alcançou neste domingo (11), o recorde de vitórias da Fórmula 1. Quis o destino que ele atingisse o feito justamente na Alemanha, casa do antes único detentor da marca: Michael Schumacher.
O inglês liderou o Grande Prêmio de Eifel, no circuito de Nürburgring, praticamente do começo ao fim, para triunfar pela 91ª vez na categoria. De quebra, o piloto da Mercedes está mais perto do sétimo título mundial, o quarto consecutivo.
Após 11 etapas, Hamilton lidera a edição 2020 da Fórmula 1 com tranquilidade. O inglês soma 230 pontos, contra 161 de Bottas, segundo colocado, e 147 de Verstappen, que desponta em terceiro.
O britânico pode igualar, ao final desta temporada, outra marca de Schumacher, que é o recorde de títulos na categoria. Com sete títulos, o alemão é o piloto com mais conquistas.
Já no campeonato de construtores, a Mercedes encabeça a tabela com 391 pontos, ante 211 da Red Bull, e caminha para o sétimo título consecutivo.

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Para se ter ideia do domínio da equipe alemã em 2020, Hamilton, sozinho, tem mais pontos que a dupla da escuderia austríaca (Verstappen e o tailandês Alexander Albon) junta.
A Fórmula 1 prossegue em 25 de outubro com o Grande Prêmio de Portugal, 12ª etapa da temporada. Na prova que será realizada no Autódromo Internacional do Algarve, na cidade de Portimão, Hamilton pode se isolar como maior vencedor da história da categoria.
Com informações da Agência Brasil

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