"Ele morreu por alguns minutos", diz ex-médico de jogador Eriksen

Eriksen, camisa 10 da seleção dinamarquesa, caiu desacordado em campo Crédito: UEFA/DIVULGAÇÃO

O médico Sanjay Sharma trabalhou com Eriksen no Tottenham de 2013 a 2020. Atual presidente dos cardiologistas da Federação Inglesa, o profissional comentou o que aconteceu com o camisa 10 da Dinamarca. Em sua declaração para a agência de notícias PA, Sharma afirmou que o atleta "morreu por alguns minutos".

"Sem ser muito direto, ele morreu hoje, embora por alguns minutos, mas ele morreu. E o profissional médico permitiria que ele morresse de novo? A resposta é não", disse ele.

Ainda no assunto, o médico deixou claro que é "um bom sinal" o fato de Eriksen ter chegado ao hospital acordado, mas ainda coloca em xeque sua sequência no futebol.

"O fato de ele estar estável e acordado, suas perspectivas serão muito boas. Não sei se ele voltará a jogar futebol", enfatizou.

Por fim, Sharma ainda pontuou que durante os anos que trabalhou com Eriksen no Tottenham, seus exames nunca acusaram algum tipo de problema que merecesse maior atenção.

CONDIÇÃO ESTÁVEL

"Esta manhã falamos com Christian Eriksen, que enviou saudações aos companheiros. Sua condição é estável e ele continua hospitalizado para exames adicionais", disse a federação.