Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

O piloto capixaba Hugo Cibien conquistou um pódio improvável durante a segunda etapa da Copa Truck 2026. A fase da competição foi realizada no último final de semana, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Apesar de enfrentar falhas eletrônicas críticas, as quais limitaram o desempenho do caminhão durante o evento, o piloto decidiu permanecer na pista e, no final, se deu bem alcançando o grupo dos premiados.





A decisão estratégica de permanecer na etapa se pagou na noite de domingo (12), quando uma revisão técnica da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) desclassificou diversos competidores por irregularidades relacionadas a peso e uso de pnseus fora do regulamento. No entanto, Cibien foi reposicionado e garantiu a quinta colocação da corrida, lhe garantindo o pódio.





"Eu estava literalmente passeando na pista, o caminhão estava muito lento. Para um piloto, isso é muito ruim, mas decidimos terminar. No fim das contas, no domingo à noite, tivemos a surpresa do e-mail da CBA com a revisão dos resultados", contou o piloto capixaba.





O próximo compromisso do piloto na Copa Truck está marcado para o dia 3 de maio, em Cascavel, no Paraná, dando continuidade à disputa do campeonato nacional.



