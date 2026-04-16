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  • Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul
2ª Etapa da Copa Truck 2026

Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Revisão de resultado pós-prova reescreve classificação e premia piloto capixaba

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2026 às 16:18
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien conquistou um pódio improvável durante a segunda etapa da Copa Truck 2026. A fase da competição foi realizada no último final de semana, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Apesar de enfrentar falhas eletrônicas críticas, as quais limitaram o desempenho do caminhão durante o evento, o piloto decidiu permanecer na pista e, no final, se deu bem alcançando o grupo dos premiados.


A decisão estratégica de permanecer na etapa se pagou na noite de domingo (12), quando uma revisão técnica da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) desclassificou diversos competidores por irregularidades relacionadas a peso e uso de pnseus fora do regulamento. No entanto, Cibien foi reposicionado e garantiu a quinta colocação da corrida, lhe garantindo o pódio.


"Eu estava literalmente passeando na pista, o caminhão estava muito lento. Para um piloto, isso é muito ruim, mas decidimos terminar. No fim das contas, no domingo à noite, tivemos a surpresa do e-mail da CBA com a revisão dos resultados", contou o piloto capixaba.


O próximo compromisso do piloto na Copa Truck está marcado para o dia 3 de maio, em Cascavel, no Paraná, dando continuidade à disputa do campeonato nacional.


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