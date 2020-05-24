Coronavírus põe Flamengo e prefeitura do Rio em lados opostos novamente

Ninho do Urubu. Crédito Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O centro de treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande, tem sido, nos últimos anos, um dos personagens de um cabo de guerra entre Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro. O episódio mais recente diz respeito às medidas em meio à pandemia de coronavírus, mas outras questões já estiveram em disputa entre o clube e os órgãos municipais.

Diante dos atropelos em relação aos decretos das autoridades, f iscais da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda foram ao Ninho , na última quinta-feira (21), para conferir uma denúncia de descumprimento do Decreto RIO 47.282/20. Entretanto, foram impedidos de realizar tal verificação, o que gerou autuação e multa. No dia seguinte, dirigentes do Flamengo compareceram à Vigilância Sanitária para esclarecimentos sobre o veto.

INCÊNDIO NO CENTRO DE TREINAMENTO

Tal embate foi mais um capítulo de uma rusga que se intensifica desde o ano passado, quando Prefeitura e Flamengo estiveram em "lados opostos" após o caso de incêndio em um dos alojamentos no CT do clube. O incidente deixou dez jogadores das categorias de base mortos e três feridos.

Em 8 de fevereiro de 2019, horas após a tragédia, autoridades municipais garantiram que o local não tinha alvará de funcionamento por faltar um documento definitivo do Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual o clube já havia sido multado 30 vezes.

Além disso, ainda no dia da tragédia, a prefeitura também garantiu que o local atingido pelo fogo não constava no projeto aprovado pela área de licenciamento.

Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do clube entre 2013 e 2018, por outro lado, contestou a versão da Prefeitura do Rio e ressaltou até que os órgãos municipais haviam feito elogios à gestão rubro-negra.

"Esses assuntos nem sempre chegam à alta administração. Posso garantir que nunca houve nenhum tipo de interdição ou auto de interdição baseado em segurança de trabalho. Isso eu posso garantir. Estranho as declarações que a Prefeitura tenha tentado interditar e não tenha conseguido. Isso é surreal. O que me lembro é que a Prefeitura, através da Secretaria de Criança e do Adolescente elogiou o que vinha sendo feito pelo Flamengo, justamente na questão sobre o tratamento das crianças. Sobre multas, não sei dizer, mas certeza que não chegou nada ao Flamengo sobre problemas de segurança no alojamento", disse o ex-presidente do Flamengo à Rádio Globo, à época.

No fim de fevereiro do ano passado, a Prefeitura chegou a interditar o CT, cumprindo determinação de documento de 2017, jamais efetuada pelo Flamengo. Em meados de março, o clube obteve uma liminar para utilização parcial do CT, liberado completamente em maio.

REUNIÃO DE PREFEITO COM OS CLUBES

Neste domingo (24), o prefeito Marcelo Crivella vai se reunir com os clubes. Em pauta, protocolos e diretrizes para o retorno aos treinos, o que ainda está proibido. O Flamengo já vem realizando atividades no gramado, e o Vasco se prepara para a volta, porém, contrário a essa "pressa", Botafogo e Fluminense não devem comparecer ao encontro.