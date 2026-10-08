Corinthians demite Fernando Diniz após sétima derrota seguida no Brasileiro

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés em Porto Alegre foi o sétimo consecutivo do Timão na competição nacional. Além disso, o clube chegou à 16ª colocação, a um ponto da zona do rebaixamento.

A demissão de Diniz acontece justamente depois de o departamento de futebol ter bancado sua permanência durante a paralisação do calendário. O executivo Marcelo Paz, o presidente Osmar Stabile e integrantes da direção decidiram aproveitar o período para dar ao treinador tempo de recuperar jogadores, reorganizar a equipe e corrigir os problemas apresentados antes da pausa.

A continuidade já havia sido colocada em discussão após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, em 20 de setembro, na Neo Química Arena. Naquela ocasião, Diniz recebeu o respaldo do departamento de futebol e de lideranças do elenco.

O apoio, entretanto, estava condicionado à reação do Corinthians depois da Data Fifa. O confronto com o Internacional era tratado internamente como determinante para o futuro de Diniz, principalmente por envolver duas equipes próximas da zona de rebaixamento.

Passagem pelo Corinthians

Fernando Diniz foi contratado pelo Corinthians em 6 de abril de 2026, após a demissão de Dorival Júnior. Ele assumiu a equipe durante as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

O Corinthians foi eliminado de duas competições sob seu comando. A equipe caiu diante do Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu para o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores.