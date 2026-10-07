Com sete ouros, Brasil lidera Open das Américas de halterofilismo

"O meu treinador [Valdecir Lopes, técnico-chefe da seleção de halterofilismo] sempre fala que é difícil chegar [ao topo], mas o mais difícil é se manter, porque a gente vira alvo de todo mundo. Então, a gente tem que estar bem disciplinada, que isso faz diferença na hora de buscar uma medalha. E quando você sente o gosto do ouro, de ser uma campeã paralímpica, isso te motiva a querer mais e manter seu espaço", disse Mariana, que tem nanismo, em entrevista à TV Brasil antes do embarque para o México.