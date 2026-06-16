Capixaba supera acidente e vai competir em corrida de kart

A vida costuma apresentar desafios inesperados, mas algumas pessoas transformam obstáculos em combustível para seguir em frente. Esse é o caso de Filipe Salomão, de 32 anos, morador de Governador Lindenberg, no Espírito Santo, que será um dos competidores da FDK Entry Series – Copa de Novatos, competição criada especialmente para pilotos sem experiência em campeonatos de kart que acontece em julho.





Em 2015, Filipe sofreu um grave acidente de moto que mudou sua vida. O ocorrido resultou em uma lesão do plexo braquial, causando a perda dos movimentos do braço esquerdo. O período de recuperação foi marcado por dores intensas e muitos desafios, mas desistir nunca foi uma opção.





“Foi muito difícil no início, mas nunca desanimei. Sempre procurei fazer tudo sozinho e continuar minha vida normalmente. Nunca deixei de trabalhar, me divertir e buscar meus objetivos”, conta Filipe.





Apaixonado por automobilismo desde criança, ele encontrou nas corridas virtuais uma forma de manter viva sua paixão pela velocidade. Com o passar do tempo, decidiu dar mais um passo em sua trajetória de superação e passou a participar de corridas de kart.