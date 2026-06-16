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Automobilismo

Capixaba supera acidente e vai competir em corrida de kart

Filipe Salomão sofreu acidente de moto em 2015 e correrá a FDK Entry Series - Copa de Novatos

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2026 às 18:11
Filipe Salomão
Andrea Faria

 A vida costuma apresentar desafios inesperados, mas algumas pessoas transformam obstáculos em combustível para seguir em frente. Esse é o caso de Filipe Salomão, de 32 anos, morador de Governador Lindenberg, no Espírito Santo, que será um dos competidores da FDK Entry Series – Copa de Novatos, competição criada especialmente para pilotos sem experiência em campeonatos de kart que acontece em julho.


Em 2015, Filipe sofreu um grave acidente de moto que mudou sua vida. O ocorrido resultou em uma lesão do plexo braquial, causando a perda dos movimentos do braço esquerdo. O período de recuperação foi marcado por dores intensas e muitos desafios, mas desistir nunca foi uma opção.


“Foi muito difícil no início, mas nunca desanimei. Sempre procurei fazer tudo sozinho e continuar minha vida normalmente. Nunca deixei de trabalhar, me divertir e buscar meus objetivos”, conta Filipe.


Apaixonado por automobilismo desde criança, ele encontrou nas corridas virtuais uma forma de manter viva sua paixão pela velocidade. Com o passar do tempo, decidiu dar mais um passo em sua trajetória de superação e passou a participar de corridas de kart. 


Filipe será um dos participantes da FDK Entry Series - Copa de Novatos. O campeonato reúne pilotos iniciantes em um ambiente organizado, seguro e voltado para o desenvolvimento de novos talentos do kart capixaba. Segundo a organização da Fãs de Kart, histórias como a de Filipe representam exatamente o espírito da competição.


“Mais importante do que vencer uma corrida é vencer os desafios da vida. O Filipe mostra que determinação e força de vontade podem levar qualquer pessoa muito mais longe do que ela imagina”, destaca a organização.


As inscrições para a FDK Entry Series - Copa de Novatos estão abertas, com categorias leve, médio e pesado disponíveis. O evento acontecerá no dia 4 de julho, no Kartódromo de Jardim Camburi.

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