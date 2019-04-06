Capixaba constrange mulher em vídeo e causa revolta na internet

Capixaba Lorenzo Catto, 19, causa polêmica nas redes sociais após insultar mulher em vídeo Crédito: Reprodução

O capixaba Lorenzo Avanzi, 19, causa polêmica nas redes sociais após constranger uma mulher. O jovem, que atualmente mora nos Estados Unidos, aparece dirigindo, enquanto grava um vídeo, dizendo "essa aqui é a vadia que eu vou comer hoje". A jovem esconde o rosto e aparenta não entender português, tampouco o que está sendo dito. O vídeo ganhou repercussão após ser compartilhado pelo youtuber Felipe Neto, e causou revolta nos internautas.

No vídeo, Lorenzo pede insistentemente, em inglês, para a mulher dizer oi. Novamente, profere xingamentos. "Fala oi, vagabunda". Constrangida, a jovem tampa o rosto e depois acena brevemente. O capixaba finaliza o vídeo chamando-a de desgraçada.

A partir da viralização do vídeo, internautas passaram a enviar mensagens para a Universidade da Carolina do Sul (UofSC), onde o jovem estuda e atua como goleiro do time.

ESTADOS UNIDOS

Lorenzo está nos Estados Unidos desde 2017 e, no Brasil, passou pela Next Academy, que atua na área de programas esportivos e educacionais. No entanto, o coordenador da Next no Espírito Santo, Luiz Guilherme Stein, esclarece que o atleta não possui mais ligação com a empresa. "A Next apenas prepara os jogadores com a parte atlética e o inglês. Desde 2017, quando embarcou para os EUA, o Lorenzo não possui mais vínculo com a empresa. Pessoalmente, reprovo a atitude dele".

Stein afirma, ainda, que nunca imaginou que o goleiro fosse capaz de ter essa atitude. "Enquanto esteve com a gente, ele foi um garoto aplicado e estudioso", declara.

OUTRO LADO

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o estudante, que disse que responderia os questionamentos. Por volta de 18h40, Lorenzo enviou a seguinte nota:

"Caros amigos e familiares

Venho através desta nota me desculpar publicamente pelo comportamento que tive no último final de semana e por minhas falas no vídeo que vieram a público neste 5 de abril de 2019.

Reconheço que minha atitude foi errada e tenho ciência de que fui desrespeitoso e egoísta. Já pedi, inclusive, perdão à moça que aparece no vídeo e estou envergonhado com a repercussão que tudo isso ganhou. De modo algum essa atitude reflete os valores por mim aprendidos em meu país, na minha família e nas escolas onde estudei.

Estou profundamente arrependido e espero ser perdoado não só pela jovem e seus familiares, mas também pelos meus familiares, amigos e instituição de ensino onde hoje estudo.

Tive uma atitude injustificável e que já é motivo de grande aprendizado para mim: eu não tinha o direito de desrespeitar e destratar uma mulher. Esse tipo de comportamento nunca foi e nunca deverá ser aceito.

Peço perdão pelo meu erro!

Lorenzo Avanzi Catto"