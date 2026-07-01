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Copa do Mundo

Capitão da seleção de Cabo Verde é investigado por denúncia de estupro

A surpreendente trajetória da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo foi afetada, nos últimos dias, por denúncias contra o capitão do time, Ryan Mendes. A polícia da Nova Zelândia confirmou ao jornal New Zealand Herald que conduz uma investigação

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:52

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jul 2026 às 12:52
Ryan Mendes, Cabo Verde
Dvulgação / Federação Cabo-verdiana de Futebol
A surpreendente trajetória da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo foi afetada, nos últimos dias, por denúncias contra o capitão do time, Ryan Mendes. A polícia da Nova Zelândia confirmou ao jornal New Zealand Herald que conduz uma investigação baseada em suspeita de estupro.
Uma tradutora brasileira acusa o jogador de violência sexual. O estupro teria ocorrido em um hotel de Auckland, na Nova Zelândia. Procurada por diversos veículos de imprensa, a seleção de Cabo Verde não se manifestou sobre o caso.
Em nota, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou que leva a sério "qualquer alegação de má conduta" e que mantém contato com as autoridades da Nova Zelândia.
Em nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio da Embaixada do Brasil em Wellington, capital da Nova Zelândia, tem conhecimento do caso e presta a assistência consular devida à cidadã brasileira.
O Itamaraty afirmou ainda que, em atendimento ao direito à privacidade, em observância à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto nº 7.724/2012, não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros. 
Ryan Mendes participou dos três jogos de Cabo Verde na fase de grupos da competição. A seleção cabo-verdiana avançou pela primeira vez à fase eliminatória do torneio e tem partida marcada contra a Argentina na sexta-feira (3), em Miami.

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