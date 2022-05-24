Campeão ucraniano de boxe morre aos 30 anos na guerra contra Rússia

Campeão ucraniano de boxe, Oleg Prudky morreu na guerra Crédito: Arquivo Pessoal/Oleg Prudky

O pugilista ucraniano Oleg Prudki, ex-campeão de boxe amador do país, morreu, aos 30 anos, na linha de frente da guerra contra a Rússia. Prudki fazia parte do grupo das forças especiais da polícia de Cherkasi, na região central da Ucrânia. Além de Prudki, outros três integrantes da unidade morreram em um ataque do Exército russo no último domingo (22). A polícia de Cherkasi anunciou a morte de seus oficiais em um comunicado.

"Eles defenderam a Ucrânia - os heróis policiais mortos da região de Cherkasi. Em 22 de maio, defendendo a soberania do Estado e a integridade territorial da Ucrânia, nossos colegas, policiais do Departamento de Operações Especiais do Departamento KORD da Diretoria Principal da Polícia Nacional, foram mortos. Não há palavras para transmitir a dor, o desespero pela perda irreparável. Nós inclinamos nossas cabeças e nos curvamos para seus pais. Em nossa memória, eles serão lembrados como pessoas honestas e de princípios, bons amigos e colegas confiáveis. Expressamos nossas mais profundas condolências aos seus parentes e amigos. Lembramos, sentimos sua falta. Memória brilhante."

Prudki nunca se tornou profissional como boxeador e competiu apenas como amador e em competições semiprofissionais. Ele foi bicampeão nacional amador na Ucrânia e, por isso, foi convocado para a equipe ucraniana Otamans para competir por eles na competição semiprofissional WSB (World Series of Boxing).

Ícones do boxe ucraniano Vasil Lomachenko e Oleksandr Usik representaram seu país nesta equipe antes de Prudki, que seguiu seus passos lutando no WSB em 2015.

Prudki estava trabalhando para a polícia em sua região local de Cherkasi como parte das forças especiais para defender a Ucrânia.

Prudki deixa esposa, Mariana, e duas filhas pequenas. Em postagem no Instagram, Mariana a esposa de Prudki postou fotos do marido, acompanhado de um texto emocionado.