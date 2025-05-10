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Em busca do hepta

Brasil vence Portugal com golaços e vai à final do Mundial de futebol de areia

Na luta pelo sétimo título, seleção brasileira vai decidir a Copa do Mundo contra Belarus, neste domingo (11), às 12h30 (de Brasília)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2025 às 14:37

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 14:37

SÃO PAULO - O Brasil venceu o clássico das areias contra a seleção de Portugal por 4 a 2, de virada, neste sábado (10), e vai à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, em Seychelles. Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino fizeram os gols brasileiros. Bernardo Lopes e André Lourenço marcaram para Portugal.
A seleção brasileira agora enfrenta Belarus na final, que bateu Senegal por 5 a 2 na outra semifinal, também neste sábado (10). A decisão acontece já neste domingo (11), às 12h30 (de Brasília). Na areia, o Brasil já é hexa e agora vai em busca do heptacampeonato mundial da modalidade.
Filipe comemora gol do Brasil sobre Portugal pela semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia
Filipe comemora segundo gol do Brasil sobre Portugal Crédito: Fifa/Divulgação

Como foi o jogo

A seleção portuguesa começou pressionando, criando chances perigosas com Jordan, destaque e principal nome dos portugueses. O Brasil demorou a entrar no jogo.
A pressão deu resultado e a seleção portuguesa abriu a conta. Bernardo Lopes aproveitou desvio da defesa e desviou para o gol de cabeça, no susto. Foi o único gol de um primeiro período pouco inspirado.
O Brasil voltou bem para o segundo período e empatou o jogo cedo. Catarino acertou o travessão de bicicleta e, no lance seguinte, Tanger tentou outra bike e, dessa vez, mandou para o gol.
Filipe virou o jogo para o Brasil com um golaço. Após passe na medida do goleiro Bobô, o camisa 5 pegou na veia de pé esquerdo e mandou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro português.
André Lourenço empatou o jogo para a seleção de Portugal. Após troca de passes pelo alto, recebeu sozinho na área e completou para o gol.
No terceiro tempo, Rodrigo colocou o Brasil de novo em vantagem em um "quase pênalti". O R9 tentou a bicicleta e Pedro Martins impediu a jogada com o braço no limite da área. O próprio Rodrigo foi para a cobrança e soltou uma bomba para fazer o terceiro gol brasileiro.
Catarino ampliou a vantagem no final do jogo. Após erro da defesa portuguesa, Thanger dominou e tocou para Catarino finalizar livre e fazer o quarto gol brasileiro e fechar a conta.

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