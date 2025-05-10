Brasil vence Portugal com golaços e vai à final do Mundial de futebol de areia

SÃO PAULO - O Brasil venceu o clássico das areias contra a seleção de Portugal por 4 a 2, de virada, neste sábado (10), e vai à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, em Seychelles. Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino fizeram os gols brasileiros. Bernardo Lopes e André Lourenço marcaram para Portugal.

A seleção brasileira agora enfrenta Belarus na final, que bateu Senegal por 5 a 2 na outra semifinal, também neste sábado (10). A decisão acontece já neste domingo (11), às 12h30 (de Brasília). Na areia, o Brasil já é hexa e agora vai em busca do heptacampeonato mundial da modalidade.

Filipe comemora segundo gol do Brasil sobre Portugal Crédito: Fifa/Divulgação

Como foi o jogo

A seleção portuguesa começou pressionando, criando chances perigosas com Jordan, destaque e principal nome dos portugueses. O Brasil demorou a entrar no jogo.

A pressão deu resultado e a seleção portuguesa abriu a conta. Bernardo Lopes aproveitou desvio da defesa e desviou para o gol de cabeça, no susto. Foi o único gol de um primeiro período pouco inspirado.

O Brasil voltou bem para o segundo período e empatou o jogo cedo. Catarino acertou o travessão de bicicleta e, no lance seguinte, Tanger tentou outra bike e, dessa vez, mandou para o gol.

Filipe virou o jogo para o Brasil com um golaço. Após passe na medida do goleiro Bobô, o camisa 5 pegou na veia de pé esquerdo e mandou a bola no ângulo, sem chances para o goleiro português.

André Lourenço empatou o jogo para a seleção de Portugal. Após troca de passes pelo alto, recebeu sozinho na área e completou para o gol.

No terceiro tempo, Rodrigo colocou o Brasil de novo em vantagem em um "quase pênalti". O R9 tentou a bicicleta e Pedro Martins impediu a jogada com o braço no limite da área. O próprio Rodrigo foi para a cobrança e soltou uma bomba para fazer o terceiro gol brasileiro.