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Luisa Baptista

Brasil conquista o primeiro ouro no Pan de Lima no triatlo feminino

Aliás, a final teve dobradinha brasileira no pódio com a atleta Luisa Baptista em primeiro, seguido por Vittoria Lopes

Publicado em 

27 jul 2019 às 19:53

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 19:53

Brasil conquista a sua primeira medalha de ouro no Pan de Lima no triatlo feminino Crédito: Twitter
O Brasil conquistou as sua primeira medalha de ouro neste sábado (27), no Pan-Americanos de Lima de 2019 na modalidade do triatlo feminino.
Aliás, a final teve dobradinha brasileira no pódio com a atleta Luisa Baptista em primeiro, seguido por Vittoria Lopes. A mexicana Cecilia Pérez ficou com o bronze na competição.
Luisa, 49ª do ranking, terminou o percurso de natação, bicicleta e corrida em 2h00m55s, já Vittoria, atual 32ª do ranking, liderou a maior parte da maratona, mas foi ultrapassada pela compatriota perto da linha de chegada e marcou o tempo de 2h01m27s.
Outra brasileira também participou da prova que ocorreu neste sábado em Lima, no Peru. Beatriz Neves chegou em nono, com o tempo de 3m55s após a chegada de Luisa.

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