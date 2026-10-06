Argentina faz festa para despedida de Messi enquanto pensa em como jogar sem ele

Ao mesmo tempo em que se mobilizam para o adeus de Messi depois de 21 anos de serviços prestados desde sua estreia pela formação nacional, em agosto de 2005, a mídia local e os torcedores se debruçam para tentar achar um possível substituto para o seu camisa 10.





Embora seja unânime a opinião no país vizinho de que ninguém será capaz de assumir com o mesmo brilhantismo o papel que o craque protagonizou nas últimas duas décadas, há em curso um esforço -e um grande desejo- por parte das arquibancadas de identificar novos talentos que possam ocupar a lacuna pelo lado direito do campo de ataque.





Nesse sentido, dois jovens também canhotos que podem atuar abertos pela ponta direita despontam hoje como os principais candidatos à sucessão: Nico Paz e Franco Mastantuono. O primeiro deles parece, ao menos por enquanto, estar à frente na preferência do treinador Lionel Scaloni e da mídia argentina.





Nascido na Espanha e filho do ex-zagueiro Pablo Paz, que disputou a Copa de 1998 pela Argentina, Nico Paz, de 22 anos, foi formado na base do Real Madrid e está nas últimas três temporadas no Como, da Itália. A temporada passada foi a mais profícua de sua ainda curta carreira, quando marcou 13 gols e distribuiu 7 assistências em 40 jogos pelo time italiano.





Convocado por Scaloni para a Copa na América do Norte, Nico Paz foi quem entrou no lugar de Messi no jogo de estreia contra a Argélia, quando o craque fez os três gols no triunfo por 3 a 0, e chegou a começar entre os titulares contra a Jordânia, quando a Argentina já estava classificada para o mata-mata.





Além disso, nos dois primeiros compromissos após a derrota para a Espanha na final do Mundial, contra Bolívia e Burkina Fasso, Nico Paz, usando a camisa 18, foi quem ocupou o lado direito do ataque, com dois gols e uma assistência. "Nico Paz tem tudo para ser o novo camisa 10 da seleção", escreveu o veículo argentino TyC Sports após a goleada por 4 a 0 sobre os bolivianos.





"Se tivesse que escolher alguém para herdar essa camisa, seria ele. Primeiro pelo porte, pois tem todas as condições para vesti-la. Depois, pelo desempenho que já vem apresentando no futebol europeu. Também porque joga como camisa 10. E porque, nas poucas vezes em que atuou pela seleção, foi muito bem", destacou o periódico.





Nos dois amistosos, Nico Paz deu lugar no segundo tempo a Franco Mastantuono, camisa 30 e cria do River Plate, negociado por EUR 63,2 milhões (R$ 371 milhões) junto ao Real Madrid em 2025 -a maior transferência do futebol argentino. Mastantuono, de somente 19 anos - ele ainda nem havia nascido quando Messi estreou pela seleção-, já chegou até vestir a 10 da Argentina, em partida contra o Equador, pelas Eliminatórias, quando Messi ainda se recuperava de uma lesão e foi preservado.





No entanto, diante da concorrência acirrada no ataque do Real, o jovem teve baixo rendimento em sua temporada de estreia pelo clube merengue, quando marcou apenas três vezes em 35 partidas na temporada 2025/26, ficando de fora da convocação para o Mundial. Emprestado à Fiorentina, o atacante já marcou três vezes em apenas sete jogos e busca agora recuperar espaço também na seleção.





Seja quem for o escolhido para a sucessão, Scaloni deixou claro que o assunto será tratado internamente apenas após a despedida de Messi. "Até que aconteça o jogo de Leo, não daremos a 10 a ninguém", afirmou o treinador. "Depois disso, veremos."