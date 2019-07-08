Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Após afastamento por caso Neymar, Mauro Naves deixa a Globo
Polêmica

Após afastamento por caso Neymar, Mauro Naves deixa a Globo

A empresa divulgou uma nota nesta segunda-feira (08) comunicando que o contrato foi encerrado consensualmente

Publicado em 

08 jul 2019 às 18:55

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 18:55

Mauro Naves e o jogador Neymar Crédito: Reprodução | Instagram
O Grupo Globo informou nesta segunda-feira (08) que o jornalista Mauro Naves, de 59 anos, não trabalha mais na empresa. Em junho, ele já havia sido afastado após a emissora divulgar que ele teria tido atitudes que contrariam "a expectativa da empresa sobre a conduta dos jornalistas".
"O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração", afirma a nota de desligamento divulgada pela emissora.
O motivo do afastamento em junho, segundo a Globo, foi em razão do repórter ter passado o contato do pai de Neymar a José Edgard Bueno, advogado que trabalhava para Najila Trindade. Ela afirma ter sido agredida e estuprada pelo jogador do Paris Saint-Germain. Neymar nega, e o caso é investigado pela Polícia Civil.
Na ocasião do afastamento, a Globo afirmou que, "em sua defesa, o jornalista disse que se limitou a repassar os contatos do pai do Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade - e que quando o assunto se tornou público, avaliou que a participação não teria relevância."
Em entrevista ao programa TV Fama, em junho, a atriz Patricia Naves, mulher do repórter, disse que o afastamento causou uma grande dor na família.
"Acho que ninguém deveria passar o que o Mauro está passando. Eu preferiria não falar, mas não posso. A dor que todos nós da família estamos passando, não desejaria ao meu pior inimigo", disse.
Naves não foi encontrado pela reportagem até a publicação da reportagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Rede Globo neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados