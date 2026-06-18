África do Sul e Tchéquia empatam e ainda sonham com vaga no mata-mata da Copa

Tchéquia e África do Sul empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Com o resultado, ambos somam seus primeiros pontos na competição e seguem com chance de classificação. Sadílek abriu para os tchecos no início do primeiro tempo. Foi o segundo tento da seleção neste Mundial que saiu após uma cobrança de lateral.
O sul-africanos foram para cima e, aos 38 minutos do segundo tempo, deixaram tudo igual em cobrança de pênalti. A arbitragem apontou toque de mão, e o VAR não interferiu.
A partida contou com o primeiro trio de arbitragem 100% feminino deste Mundial. A norte-americana Tori Penso foi a responsável pelo apito, com Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt como assistentes.
África do Sul não terá Mokoena, que recebeu o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão no último jogo da fase de grupos. A seleção também não terá Themba Zwane, que foi punido com três jogos pela expulsão contra o México.
Tchéquia e África do Sul entraram no jogo pressionadas. Isso porque ambas perderam nas respectivas estreias neste Mundial e podiam ser eliminadas ainda nesta quinta.
Com o empate, as duas seleções somam um ponto e têm chance de avançar ao playoff da Copa. A Tchéquia é a terceira colocada, enquanto a África do Sul é lanterna.
Caso uma das seleções saísse derrotada, poderia ser eliminada da Copa. Os sul-africanos seriam eliminados se perdessem e a Coreia do Sul não fosse derrotada pelo México, nesta quinta às 22h (de Brasília). Já os tchecos deixariam a Copa se perdessem e o México não fosse derrotado pela Coreia do Sul.
África do Sul encara a Coreia do Sul na quarta-feira (24), às 22h (de Brasília). Em mesmo dia e horário, a Tchéquia enfrenta o México.
O jogo
Tchéquia saiu na frente aos 6 minutos de jogo, em seu primeiro chute ao gol. Hlozek recebeu em profundidade pela direita após cobrança de lateral, e cruzou para trás para Willams, que encontrou Sadílek dentro da área. O camisa 18 finalizou de primeira para abrir o placar para Atlanta.
África do Sul teve mais posse, mas só colocou Kovar para trabalhar aos 48 minutos. Os sul-africanos saíram em busca do empate ainda na primeira etapa, mas pecavam no último passe e tiveram a melhor chance já nos acréscimos, quando Modiba recebeu pela esquerda, cruzou para a área, e o goleiro saiu esquisito para interceptar, obrigando a zaga tcheca a se desdobrar para tirar a bola da área.
No segundo tempo, Tchéquia assustou três vezes em dois minutos, e Williams brilhou. Aos dois minutos do segundo tempo, Sadílek escapou pela esquerda e cruzou para Darida próximo à pequena área, mas o meia foi bloqueado na hora do chute. Na sequência, a Tchéquia apertou a saída de bola da África do Sul e Cerv finalizou de fora para bela defesa de Williams. No escanteio, Schick cabeceou livre do meio da área, mas mandou em cima do goleiro sul-africano.
Os sul-africanos tentaram uma resposta, mas deixaram tudo igual após pênalti. Embora tivesse mais volume de jogo, a seleção sul-africana mostrou dificuldade tanto na criação quanto finalização de jogadas, até que, aos 38 minutos do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti em toque de mão de Sulc após chute de Maseko. Makoena foi para a cobrança e deixou tudo igual.