África do Sul e Tchéquia empatam e ainda sonham com vaga no mata-mata da Copa

Tchéquia e África do Sul empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Com o resultado, ambos somam seus primeiros pontos na competição e seguem com chance de classificação. Sadílek abriu para os tchecos no início do primeiro tempo. Foi o segundo tento da seleção neste Mundial que saiu após uma cobrança de lateral.





O sul-africanos foram para cima e, aos 38 minutos do segundo tempo, deixaram tudo igual em cobrança de pênalti. A arbitragem apontou toque de mão, e o VAR não interferiu.

A partida contou com o primeiro trio de arbitragem 100% feminino deste Mundial. A norte-americana Tori Penso foi a responsável pelo apito, com Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt como assistentes.





África do Sul não terá Mokoena, que recebeu o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão no último jogo da fase de grupos. A seleção também não terá Themba Zwane, que foi punido com três jogos pela expulsão contra o México.





Tchéquia e África do Sul entraram no jogo pressionadas. Isso porque ambas perderam nas respectivas estreias neste Mundial e podiam ser eliminadas ainda nesta quinta.

Com o empate, as duas seleções somam um ponto e têm chance de avançar ao playoff da Copa. A Tchéquia é a terceira colocada, enquanto a África do Sul é lanterna.





Caso uma das seleções saísse derrotada, poderia ser eliminada da Copa. Os sul-africanos seriam eliminados se perdessem e a Coreia do Sul não fosse derrotada pelo México, nesta quinta às 22h (de Brasília). Já os tchecos deixariam a Copa se perdessem e o México não fosse derrotado pela Coreia do Sul.





África do Sul encara a Coreia do Sul na quarta-feira (24), às 22h (de Brasília). Em mesmo dia e horário, a Tchéquia enfrenta o México.







