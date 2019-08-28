Podcasts dos Jogos Pan-Americano de Lima ultrapassam 600 mil playbacks

Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Desafio lançado e alcançado. Maior, melhor e diversificado. Após o sucesso no Google Assistente com os conteúdos em áudio produzidos pela equipe de Esportes dos portais Gazeta Online e Globo Esporte.com/es sobre a Copa América, veio o desafio de manter o nível em outra frente: os. Desafio lançado e alcançado.

Murilo Cuzzuol, Richard Pinheiro, Marcella Scaramella, Sidney Novo e Filipe Souza foram os jornalista que deram voz aos podcast dos Jogos Pan-Americanos de Lima Crédito: Vitor Jubini

Foram 22 programas gravados, com mais de 600 mil playbacks, ou seja, os áudios do "Open Bar de Pan" foram escutados mais de 600 mil vezes. Somados aos 500 mil consumidos durante a Copa América, os áudios das duas competições ultrapassaram a marca de 1 milhão de playbacks, números que, na visão do editor de Esportes, Filipe Souza, reforçam a procura crescente pelo conteúdo disponibilizado na ferramenta e que atestam a qualidade das produções.

"A Copa América nos serviu para ter uma percepção de como as pessoas estão consumindo podcasts e entramos de cabeça. Nesse sentido, o torneio foi um aprendizado e de cara deu ótimos resultados. Para o Pan o desafio foi maior porque tivemos de nos aprofundar em esportes menos populares. Todas as modalidades foram abordadas, do atletismo à pelota basca. Conseguimos implementar uma linguagem bem descontraída e de fácil entendimento. Creio que isso foi fundamental para o sucesso dessa empreitada. O público gostou e o retorno foi altamente positivo. Estamos satisfeitos e preparando já os próximos conteúdos", destacou o editor.

Para o diretor de marketing e desenvolvimento digital de A Gazeta, André Furlanetto, é fundamental largar na frente nas novas tecnologias e a interface de voz é um dos seguimentos mais crescentes e procurados.

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta Crédito: Caroline Mauri

"Estamos, no mundo, no início do uso dos assistentes de voz para notícias. Os produtores de conteúdo estão testando o formato, a duração e os assuntos. Nesse contexto, A Gazeta, que está na primeira onda do Brasil no uso de áudio para notícias, foi desafiada pelo Google a desenvolver um programa para assistente de voz sobre a copa América e em seguida para o Pan. Os times de conteúdo, tecnologia de produto, rádio e marketing, trabalharam juntos para pôr no ar os programas diariamente. O sucesso foi tanto que alcançamos a primeira venda de publicidade para esse formato de mídia", disse.

Na visão da editora-chefe da Rede Gazeta, Elaine Silva, a consolidação dos podcasts casa com o momento de transformação pelo qual o jornalismo atravessa. "A experiência de produzir o podcast Open Bar para o assistente de voz do Google foi muito enriquecedora para a Redação, principalmente neste momento de transformação digital que estamos vivendo. É uma grata surpresa quanto aos resultados. Isso mostra que a nossa estratégia para a nova Gazeta está muito em sintonia com as mudanças na forma do consumidor procurar informações. Precisamos estar muito mais ligados em como vamos distribuir o conteúdo. E a equipe de Esportes mostrou que estamos prontos para produzir de igual para igual com players mundiais. A soma do público atingido pelos dois produtos - Copa América e Pan - supera 1 milhão de acessos, e isso é sensacional para uma redação de um veículo regional. Reforça o nosso compromisso de estar na vanguarda do jornalismo digital. Só temos motivos para comemorar", analisa a editora.