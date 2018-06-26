Espírito Santo volta a ser o 2º produtor de petróleo e gás do país

Luísa Torre (Interina)

É tanta motocicleta apreendida que até os bancos da Delegacia Regional de Cariacica estão lotados de veículos. Pega leve aí, Sindicrimes! Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo voltou a ocupar, em abril, o segundo lugar em produção total de petróleo e gás no país. O Estado havia sido desbancado por São Paulo no ano passado, por causa da forte produção de gás. Em abril, o desempenho capixaba foi de 421.753 barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de petróleo e gás somados, contra 384.498 boe/d do paulista. Em primeiro lugar, fica o Rio, com 2,19 milhões de boe/d.

Justa homenagem

O governo mandou ontem para a Assembleia um projeto de lei que dá o nome de Doutor Eliezer Batista ao Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica. Batista morou no morro onde estão os laboratórios quando chefiou a Vale.

O Cristo voltou

Após anos fechado, o ponto turístico mais amado de Colatina, o Cristo Redentor, será reaberto dia 24 de julho, com as bençãos do bispo Dom Wladimir, às 19 horas.

Quase lá

O porto da Imetame, em Aracruz, está perto de sair do papel. Agora a empresa aguarda apenas duas licenças, uma da Antac e outra da Marinha, para iniciar as obras.

Nas graças do povo

A camisa azul da Seleção Brasileira caiu no gosto da torcida. Ficou esgotada, na semana passada, até no site da Nike. Tem gente dizendo que a culpa é dos manifestantes pró-impeachment, que fizeram da canarinha um símbolo.

Quem jogou mais?

CR7 ou o árbitro de vídeo?

Constatação

Mais apertado que a camisa da seleção do Uruguai, só o orçamento do governo federal brasileiro.

Chama o psicólogo

Do jornalista Guilherme Fiuza: “A substituição para o próximo jogo está na boca do povo e já foi comunicada a Neymar: sai o fisioterapeuta e entra o psicanalista.”

Força ao turismo

O Bandes anunciou hoje uma linha de crédito em parceria com o Idaf e a Secretaria de Turismo para fomentar o turismo e a produção artesanal nas montanhas capixabas.

Tá podendo

O presidente do Bandes, Aroldo Natal, disse que tem R$ 500 milhões em caixa e ainda brincou, parafraseando Dilma Rousseff: “Se batermos a meta, vamos dobrá-la!”.

Arte para todos

Adolescentes e idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Jardim Carapina, na Serra, fizeram poesias para o meio ambiente. Serão lançadas hoje, às 13h30, no auditório do Cras. Fofo.

Ops...

No Aeroporto de Vitória, na segunda-feira (25), uma atendente de voo chamava pela “senhora Evair Melo”.

Empoderados

Do repórter da TV Globo Álvaro Pereira Júnior, que postou uma foto dos guichês de check-in do aeroporto vazios: “Senhores passageiros embarcando em Vitória, para seu maior conforto vamos estar deixando todos os guichês de check-in vazios a fim de que os senhores estejam se virando sozinhos e assim possam estar adquirindo maior autonomia e empoderamento.”

Na brisa

O Senado Federal anda postando em seu Facebook uma campanha da Semana Nacional Antidrogas. O último post, sobre maconha, parece ter sido feito por alguém... digamos, fora do ar. Dizia que entre os efeitos imediatos da droga está a morte.

Sem ônus

Idosos e pessoas com deficiência, que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), vão ter isenção no IPTU, aprovou ontem a Câmara de Vila Velha.

No topo

O que é mais difícil para uma marca chegar ao topo? Segundo o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, é se manter por ali. As marcas que chegaram lá vão contar seus segredos no 26º Recall de Marcas A GAZETA, na quinta-feira, no Le Buffet.

Que isso...

Uma loja no Centro de Vitória, sem placa e parecendo fechada, traz um singelo cartaz: “Favor não urinar na porta, ponto comercial funcionando”. Credo!

Gestão moderna