Espírito Santo estagnado para o mundo

O Espírito Santo conhece bem as dores e as delícias de ser uma economia com forte ligação com o comércio exterior. Em períodos como no boom das commodities, iniciado na década de 2000, o Estado surfou em bons resultados e apresentou em diversos indicadores números superiores aos registrados pelo país, como na produção industrial e no próprio PIB.

Mas em outros momentos, como de crises internacionais ou mesmo na baixa dos preços de mercadorias, a exemplo do minério de ferro e do petróleo, o baque por aqui chega de forma muito mais rápida e intensa do que nacionalmente.

Esse grau de integração do Estado à economia mundial foi alvo de um estudo do Ideies, feito pelos economistas Vanessa Avanci e Nathan Diirr, que avaliou o comportamento das relações de compra e venda de bens e serviços dos últimos 20 anos.

O levantamento “Exportações do Espírito Santo (1997-2017): concentração, vantagens comparativas e perspectivas” constata essa dependência, mas vai além, e revela que nas últimas duas décadas o Estado manteve a sua pauta de produtos muito concentrada bem como praticamente não diversificou o destino das suas exportações.

Mais do que um retrato do que aconteceu com o Espírito Santo nesse período, o estudo serve de alerta para o que estamos fazendo e onde queremos chegar. Pensar que estamos na mesma condição do que nos encontrávamos há 20 anos é, no mínimo, frustrante e indica que estamos falhando em algum (ou muitos) ponto(s).

A participação dos principais produtos que são exportados pelo Espírito Santo deixa claro o quanto a abertura comercial – no Estado ela é quase o dobro da do Brasil – ainda é centralizada. Entre os itens que são enviados ao exterior apenas dez deles respondem por quase 90% de tudo o que é comercializado pelo Estado, mesmo volume do final da década de 90.

Na lista dessas mercadorias estão, por exemplo, minério, granito, café, aço e celulose. A grande novidade entre eles de uma década para a outra foi o petróleo, que só ganhou fôlego no Estado depois de 2006 com a exploração e a produção no Litoral Sul capixaba. O que todos os itens têm em comum é o fato de serem commodities, ou seja, matérias-primas.

Se não bastasse não termos avançado na exportação de produtos com maior valor agregado, ainda estamos perdendo espaço para outros Estados brasileiros que produzem as mesmas mercadorias. Enquanto em 1997/2001 a nossa cesta de exportações tinha uma participação de 16% no bolo do país, em 2012/2017, ela caiu para 9%. Em contrapartida, as exportações brasileiras desses produtos saíram de 30% para 49% no mesmo período.

“O Brasil vem ganhando espaço com o que o Estado exporta e a gente não. Isso significa que o Espírito Santo está perdendo competitividade”, pondera a doutora em economia Vanessa Avanci, que chama a atenção também para a pouca mudança nas relações comerciais com diferentes países.

De acordo ela, hoje o Estado continua a concentrar os seus negócios (cerca de 60%) em apenas dez nações, mesma situação que acontecia há 20 anos. Entre o top 10, Estados Unidos é o maior parceiro, com Países Baixos (Holanda) e China na sequência.

Os responsáveis pelo estudo avaliam que o Espírito Santo tem potencial para expandir seu mercado consumidor internacionalmente e, em alguns setores, o Estado se mostra mais forte, como no caso de: celulose, rochas e siderurgia. Nathan Diirr comenta que o Ideies, inclusive, vem fazendo um trabalho de identificar o que está sendo comprado lá fora de outros Estados. “A ideia é estimular que as empresas daqui entrem nesse mercado que já existe demanda.”

Para o diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, o diagnóstico do estudo surpreende (negativamente) uma vez que demonstra que enquanto o Espírito Santo evoluiu nas últimas décadas em vários indicadores socio-econômicos, ele se manteve estagnado no quesito dinamismo. “Na área do comércio exterior, até tiveram boas iniciativas, mas talvez tenha faltado trazer a teoria para a prática”, observa.