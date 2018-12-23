Espírito Santo é campeão em crescimento de turismo

Pedra Azul é uma das regiões mais visitadas do ES Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

O crescimento do turismo confirma a boa fase da economia capixaba. O Espírito Santo é campeão brasileiro em vendas de produtos e serviços ligados a atividades turísticas, nos últimos 12 meses, até outubro. É o primeiro lugar disparado, com aumento de 8,7%, cinco vezes mais do que a média nacional, 1,8%.

Com pontuações distantes da capixaba, também aparecem no pódio Pernambuco, em segundo lugar, com alta de 5,8%, e Ceará, 4,8%. A situação desses Estados é inversa à do Rio de Janeiro, onde o tiroteio diário em vias públicas reduziu em 4,2% o faturamento com o turismo.

A pedido da coluna, esse levantamento foi feito pelo economista Eduardo Araújo, com base no Índice de Atividades Turísticas, da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE. A apuração abrange as vendas das empresas que fornecem produtos e serviços para visitantes, como alojamento, alimentação, locação de automóveis sem condutor, agências de viagens e operadoras turísticas, transportes aéreo, rodoviário e ferroviário de passageiros, programas culturais, esportivos e de recreação.

Turismo é manancial de negócios. Em consequência, de emprego e renda. As empresas do setor fecharam outubro com 58 mil empregos com carteira assinada no Espírito Santo, segundo dados da Câmara Empresarial de Turismo, da Federação do Comércio no Estado.

“Hotéis de Vitória estão com lotação esgotada para o réveillon, desde outubro. Há filas de espera aguardando possíveis desistências”

Gustavo Guimarães, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo

NOVO CENÁRIO

Vários fatores confluíram para o destaque nacional do Espírito Santo no turismo. Um deles é a ampliação do foco na atração de visitantes. O Estado continua sendo referência no turismo de negócios e eventos, mas essa atividade declinou em todo o país em 2018, e o novo quadro levou a iniciativa privada capixaba a investir no turismo de lazer, de forma articulada com os governos estadual e municipais. Esse é o relato de empresários do setor.

EXPECTATIVA

O aumento de 8,7% nas vendas do setor turístico capixaba, registrado até outubro, deve se manter até o fim do ano. É o que espera a iniciativa privada.

LAZER

O volume de negócios no turismo de lazer no Estado (sem contar o de eventos) cresceu mais de 30% neste ano, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado (ABIH-ES). O visitante que vem se divertir responde atualmente por 50% da demanda por hospedagem em Vitória – percentual acima do patamar histórico.

ARTICULAÇÃO

Hoteleiros explicam o aumento do fluxo de visitantes: o setor intensificou o trabalho junto a agências de viagens e operadores de turismo.

LEITOS

A taxa de ocupação da rede hoteleira teve impulso a partir do meio do ano, e agora atinge o total da capacidade no Réveillon, em Vitória. Em Vila Velha ocorre quase o mesmo, segundo a ABIH-ES.

CALENDÁRIO

Réveillon é sempre uma grande aposta para o turismo, mas a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo (CDV) da Prefeitura de Vitória também se diz voltada para a valorização de ativos regionais e culturais. É o caso dos “festivais de Torta Capixaba e de Frutos Mar, dentre outros”, cita o diretor de Turismo da Companhia, Felipe Ramaldes.

VISIBILIDADE

Já a Câmara Empresarial do Turismo, da Fecomércio-ES, trabalha com projeto para “aumentar a visibilidade do Estado” em todas as regiões, e não apenas na Grande Vitória”, diz o presidente da entidade, José Lino Sepulcri.

PERSPECTIVA