Espírito Santo começa a produzir azeite de oliva

Azeitonas da variedade arbequina, uma das que estão sendo cultivadas em Santa Teresa. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai produzir azeite de oliva. O Incaper começou ontem em Santa Teresa a primeira colheita em um lote de 30 plantas que começaram a produzir depois de quatro anos do plantio de 150 hectares no município. Devido às condições climáticas desfavoráveis, a previsão é a de colher de 150kg a 200kg. Os frutos serão processados em Minas Gerais e deverão resultar em 30 a 40 garrafas de 250ml de azeite extravirgem com 0,2% de acidez.

O ambiente

De acordo com os técnicos do Incaper, a experiência vai permitir ampliar o plantio para mil hectares. Para produzir adequadamente, a oliveira precisa de 150 a 300 horas de frio abaixo de 12 graus no inverno, o que definitivamente não foi conseguido nesses anos, além do problema do déficit hídrico.

Agenda política

Max Filho (PSDB), que está na dúvida se sai da Prefeitura de Vila Velha para ser candidato a governador por outro partido, tem mais uma reunião semanal agenda além da tradicional das segunda-feiras. Todas as quartas ele passa a se reunir com seus aliados políticos.

Até quando?

Buracos, traçado da pista antigo, asfalto desgastado, falta de duplicação: a BR 262 continua devorando vidas.

A greve

A Associação das Justiças Militares Estaduais debateu ontem, em São Paulo, o pedido de federalização do julgamento dos oficiais da Polícia Militar que fizeram greve no Espírito Santo em fevereiro de 2017.

O pedido

O pedido foi feito no ano passado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele considerou que a greve deve ser julgada pela Justiça Militar da União ou pela Justiça Federal. Mas até agora STJ não julgou o pedido.

Trump ou PH

Apesar da indicação para ser adido da PF na capital norte-americana, Eugênio Ricas continua com as portas abertas se quiser voltar para o governo do Estado: “Ele que vai escolher entre Washington e Vitória”, brinca o governador Hartung.

Os sofredores

A Associação das Empresas da Av. Leitão da Silva e Imediações (Assemples) vai promover, na próxima quinta-feira, uma assembleia para debater (mais uma vez) as intermináveis (até quando?) obras (que lentidão!) na avenida (caótica).

E eles

À reunião estarão presentes o secretário estadual de Transportes e Obras, o diretor-geral do DER-ES e representantes das construtoras.

Com o general

O governador Hartung teve ontem um breve encontro com o general Braga Netto, interventor federal na Segurança no Rio. Foi em Brasília, durante a reunião de Temer com os governadores para debater ações para o setor.

Enfeite?

No começo da noite de ontem, um food-truck quebrou e provocou um grande engarrafamento no sentido Vitória da Terceira Ponte. Por falar nisso, pra que servem aqueles portões que foram instalados na mureta central da pista e que seriam abertos para desafogar o trânsito?

Alô, Audifax!

O velho slogan dizia: “A Serra não pode parar”. Mas para. No setor de protocolo geral da prefeitura, por exemplo, apenas dois funcionários atendem o público. Ontem, leitor da coluna teve que esperar 1 hora e 40 minutos para ser atendido.

Limpeza sempre

Palmas para a Prefeitura de Linhares, que anuncia a limpeza de dois cemitérios da cidade agora, longe dos dias que antecedem Finados, como é de praxe pelo país afora.

Constatação

A esquerda não gosta, mas o fato é que o agronegócio novamente salvou o PIB.

PC na PM

Sinal dos tempos: o PPS, sucedâneo do Partido Comunista Brasileiro (PCB), vai fazer a festa de filiação do deputado Da Vitória e de Luiz Paulo Vellozo Lucas na sede da Associação dos Militares da Reserva (Aspomires).

O povo sofre

Ninguém aguenta mais os ônibus seletivos. Os passageiros estão pagando muito para andar em pé. E muitos horários foram suprimidos.

Alô, eleitor!