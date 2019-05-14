"Espero que se concretize", diz leitora sobre ida de Moro para o STF

Sergio Moro pode ser indicado a vaga no Supremo Tribunal Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os últimos casos de violência contra as mulheres no Espírito Santo, as estratégias de combate ao narcotráfico adotadas no Brasil e a promessa do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de indicar o ministro da Justiça, Sergio Moro, para o Supremo Tribunal Federal estão entre os assuntos comentados pelos leitores do Gazeta Online. Confira algumas opiniões:

Violência

Aí a Justiça deixa o agressor preso só um mês e mais uma mulher presa, pois eles é que ficam soltos. Cansada de todos os dias ver mulheres vivendo o que eu já vivi, e nós que ficamos escondidas, pois eles têm a vida normal. (Zelli Seixas)

Supremo

Nosso herói merece! Espero que isso se concretize. Precisamos de homens honestos e dignos no Supremo! (Isabel Tristão)

Supremo 2

Ascensão meteórica de alguém que não queria nenhum cargo político. (Kelly Azevedo)

Narcotráfico

Ninguém está propondo parar de combater as drogas. Argumento conhecidamente falacioso, que alcança somente aqueles que só leem o título da notícia. Não há dúvidas que o problema das drogas precisa ser enfrentado. O que se propõe é mudar a forma como a gente lida com o problema. Nós escolhemos a forma menos eficaz, mais custosa e que mais gera efeito colateral. A guerra às drogas tal qual conhecemos – com helicópteros sobrevoando a periferia e dando tiro lá de cima – não surtiu efeito, isso é de fácil constatação. Essa guerra, na verdade, nem é contra as drogas, é contra o jovem morador de periferia, que aceita correr o risco de perder a vida a troco de uma parcela insignificante do dinheiro que o tráfico gera. (Michel Zorzal)

Contas públicas

E o rombo só aumentará, enquanto continuar essa mentalidade do Estado paternalista e grande, justificando a necessidade de muitos servidores e seus elevados salários, sob o argumento de se manter a excelência na prestação do serviço. Enquanto isso, assiste-se, cada vez mais, à verdadeira concentração de renda, com a transferência do dinheiro de muitos para o bolso de poucos e em prejuízo de todos. Como investir em infraestrutura se quase tudo o que se arrecada vai para o pagamento de salário? (Jose Vieira Junior)

Palácio Anchieta: Estado investiu apenas R$ 108 milhões nos primeiros meses de 2019 Crédito: Marcelo Prest

Contas públicas 2

Está claro que o Estado só tem preocupação em arrecadar para pagar funcionalismo. As necessidades de investimento ficam em segundo plano. (Antonio Assis Faller)

Mega-Sena