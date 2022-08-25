Colatina celebra 101 anos com foco em inovação e novos negócios

Colatina completa 101 anos de existência e celebra o desenvolvimento econômico e as oportunidades de mercado. Crédito: CLÁUDIO COSTA

Colatina completa 101 anos de trajetória e celebra o desenvolvimento econômico e as oportunidades de mercado, já que é a segunda cidade do ES para negócios e atrai cada vez mais empresas, inclusive startups, de olho na inovação. Os incentivos fiscais, por estar na região da Sudene, a boa localização geográfica e a logística, além d a mão-de-obra disponível na região, são quesitos favoráveis.

“Colatina é um município de oportunidades, que tem crescido de forma sustentável. É uma cidade acolhedora, que conta com cerca de 120 mil habitantes e tem atraído cada vez mais pessoas para viver e investir no município. É um polo de atração de negócios, no âmbito de serviços, saúde, educação, metalmecânica, confecção, entre outros. Para se ter uma ideia, Colatina, anualmente, conta com a fabricação de mais de 12 milhões de peças de jeans”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Liemar Pretti.

Colatina foca em um crescimento sustentável e em atrair novos negócios para a cidade. Crédito: Cláudio Costa

Crescimento sustentável

De acordo com Pretti, o município foca no crescimento sustentável e em ser uma cidade empreendedora e inovadora para novos negócios e, assim, mover a economia e fortalecer e incentivar o empresariado local e de fora a investir na região. Um exemplo é a chegada do shopping _ previsto para ser inaugurado em 2024 com investimentos de mais de R$ 250 milhões na cidade, com a geração de 700 empregos diretos e indiretos_ e da Kopenhagen.

"Colatina tem um mercado pulsante e isso abre o olhar de marcas para o município, que tem sido procurado por empresas de fora e do entorno, com interesse em se instalar aqui. A cidade também tem investido em cursos técnicos para preparação da mão de obra para diversos ramos, como costura, metalmecânica, lojas, atendimento, cozinha, entre outros, e também para a indústria de tecnologia." Liemar Pretti - Secretário de Desenvolvimento Econômico

Inovação

E por falar em tecnologia, a inovação é um tema que está em foco no município, tanto que Colatina é a primeira cidade do Brasil a contar com um edital de inovação aberta na plataforma nacional do Senai e a fazer sua adesão ao programa Centelha, que visa a estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Espírito Santo. A informação é do secretário de Ciência e Tecnologia da cidade, José Antonio Bof Buffon, que afirma que, devido a isso, já surgiram cerca de 25 startups colatinenses.

"Estamos implantando uma ambiência de negócios voltada para a inovação em Colatina. O movimento se desenvolve em três camadas: estimular as grandes empresas à inovação, sobretudo a aberta; incentivar os jovens a se tornarem proponentes de startups; e implantar um programa de iniciação científica e tecnológica para estudantes do ensino fundamental II e médio." José Antonio Bof Buffon - Secretário de Ciência e Tecnologia de Colatina

Paralelamente a isso, de acordo com Buffon, a administração municipal tem planos de modelagem de um ramo de inovação, junto com a Findes, e está em fase final de processo para licitar o centro de ciências da cidade, que terá um observatório astronômico, um planetário e um laboratório de realidade virtual ampliada para dar oportunidade aos alunos de colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula.

Integrantes do Comitê Gestor do Ecossistema Local de Inovação de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

PIB

Colatina vem apresentando uma retomada do crescimento econômico importante e se destaca pelo fornecimento de bens e serviços, especialmente na área da Saúde e Educação Técnica e Superior, além de contar com uma excelente localização geográfica e boa logística.

"Isso movimenta a cidade e traz investimentos e, consequentemente, gera emprego e renda para o município, que tem condições de se destacar ainda mais na região e contribuir para o crescimento do Espírito Santo. Tanto que o Estado tem tendência de crescer acima da média nacional em 2022, a exemplo do que aconteceu em 2021." Pablo Lira - Diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Colatina faz parte da microrregião Centro-Oeste, composta por mais nove municípios. A cidade se destaca por ter o maior PIB per capita, R$ 26.270,72, sendo superior ao dessa microrregião (R$ 20.463,12), seguido por São Domingos do Norte (R$ 25.862,16) e Baixo Guandu (R$ 20.780,92). O PIB per capita de Colatina está próximo do PIB estadual, que, de acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves e do IBGE, é de R$ 27.487,45.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Colatina é composto por 64% do setor de serviços; 22%, da indústria, e 2%, da agropecuária. Crédito: Claudio Costa

PIB Colatina R$ 26.270,72

Esse é o PIB de Colatina, considerado o maior da microrregião Centro-Oeste, seguido por São Domingos do Norte (R$ 25.862,16) e Baixo Guandu (R$ 20.780,92).

Criada em 1921, a Princesa do Norte é dona de um pôr do sol belíssimo, que atrai a atenção de moradores e visitantes. Crédito: Claudio Costa

História

A Princesa do Norte, como também é conhecida, fica localizada às margens do Rio Doce, e foi criada em 1921, quando a vila foi então separada de Linhares. A cidade recebeu esse nome em homenagem à Colatina Soares de Azevedo, neta do barão de Paranapanema, pertencente a uma família influente na província. Era esposa de José de Melo Carvalho Muniz Freire, que chegou a governar o Espírito Santo por duas vezes, e deu nome ao município de Muniz Freire, no Sul capixaba.

A cidade evoluiu de estrada de ferro à construção de rodovias que facilitaram os caminhos e o progresso; do plantio de café ao fortalecimento de um polo de confecções influente no Brasil. Colatina é hoje uma das principais cidades do Espírito Santo e assume um papel estratégico de desenvolvimento no Estado. Viva a centenária Colatina!