Colatina brinda chegada do centenário

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De vila a uma das principais cidades do Espírito Santo. Colatina, que fica no Noroeste capixaba, está em clima de festa. No próximo dia 22 de agosto, a Princesa do Norte completará 100 anos de história. E para comemorar esse primeiro século de trajetória, a Rede Gazeta está realizando algumas ações até a data de aniversário do município.

Já na entrada da Ponte Florentino Avidos, quem chega já avista um grande portal com um relógio digital para a contagem regressiva da chegada do primeiro século. Além disso, a criançada também vai poder demonstrar todo o seu amor pela cidade em forma de pintura. A partir deste mês, ilustrações sobre Colatina estarão disponíveis para download em agazeta.com.br/especialcolatina Uma programação divertida para a família inteira!

Orgulho

E por falar em diversão, quem faz parte da história da cidade centenária também poderá demonstrar o seu orgulho nas redes sociais. Para isso, foram produzidos filtros e stickers especialmente para os 100 anos da Princesa do Norte.

“O projeto Centenário foi pensado com muito carinho. O nosso objetivo é ressaltar a importância que a cidade de Colatina tem para o seu entorno e dar visibilidade a isso, por meio das multiplataformas de comunicação da Rede Gazeta. Para isso, também teremos uma série de vídeos e áudios para valorizar ainda mais a história centenária da cidade. A ideia é envolver os moradores, estimular neles a sensação de pertencimento e orgulho de fazer parte dessa trajetória. Temos certeza de que faremos dessa comemoração um momento inesquecível”, afirma Maria Elena Lani, gerente comercial Rede Gazeta Noroeste.

Moradora de Colatina desde que nasceu, a estudante de Direito Henza Bergami Alves Dantas, de 21 anos, é uma “colatinense raiz”, literalmente. “Sempre me agradou o fato de haver a calmaria que só um município do interior pode te proporcionar. É comum sentarmos na frente de nossas casas para conversar com amigos e vizinhos. Por aqui todo mundo se conhece, é como se a cidade fosse uma grande vizinhança. Entre os jovens, também temos points de encontro. É como se fosse algo cultural. "

"O pôr do sol é sempre a grande atração do dia. Acho que, para todo colatinense que se preze, sempre vai ser o mais bonito." Henza Bergami Alves Dantas - Estudante de Direito

História

Cravada às margens do Rio Doce, a Princesa do Norte foi criada em 1921, quando a vila foi então separada de Linhares. A cidade recebeu esse nome em homenagem à Colatina Soares de Azevedo, neta do barão de Paranapanema, pertencente a uma família influente na província. Era esposa de José de Melo Carvalho Muniz Freire, que chegou a governar o Espírito Santo por duas vezes, e deu nome ao município de Muniz Freire, no Sul capixaba.