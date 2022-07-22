Aracruz terá investimentos públicos de mais de R$ 500 milhões até 2024

Uma das cidades mais transparentes do Espírito Santo, sendo o 6º lugar entre os 78 municípios capixabas no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, Aracruz receberá investimentos públicos da ordem de R$ 500 milhões até 2024.

O valor será investido no Centro de Especialidades Médicas de Aracruz (Cema), na macrodrenagem da Grande Bela Vista e na infraestrutura do polo empresarial de Bela Vista, em Infraestrutura e em saneamento no Vale do Riacho, em parques verdes urbanos, entre outros.

Perspectiva das obras de macrodrenagem da Grande Bela Vista, que vão atender a centenas de famílias Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

"A posição de Aracruz entre as primeiras colocadas no ranking da transparência mostra o compromisso que temos com a cidade, de realizar um governo honesto e transparente, aplicando os recursos corretamente, com foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão." Dr. Coutinho. - Prefeito de Aracruz

De acordo com o prefeito, “o município está bem organizado, com as contas em dia, o que gera capacidade de investimento para a cidade crescer com qualidade. Nosso objetivo é preparar a cidade para receber bons investimentos privados, focando na saúde, educação e saneamento.”

Para isso, o município presta serviços públicos humanizados, foca em atender prioritariamente as regiões mais carentes, em desburocratizar e simplificar o ambiente de negócios, e aposta na transparência da gestão pública e parcerias com os governos Estadual, Federal, Câmara Municipal e iniciativa privada.

Aracruz faz parte da área de atuação da Sudene e reúne uma infinidade de atrativos diferenciados, com belo litoral, rica culinária, diversidade cultural, economia em crescimento e um povo que se movimenta para que o município se torne cada vez melhor.

"Esse conjunto de atributos tem feito Aracruz atrair novos projetos privados de ótima qualidade, como centros de distribuição, condomínios logísticos, novas plantas industriais e empresas de serviços." José Eduardo Faria de Azevedo - Secretário de Desenvolvimento Econômico

De acordo com o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, “com a inclusão na Sudene, é importante que Aracruz potencialize um desenvolvimento sustentável por conta dos benefícios fiscais e do acesso facilitado a linhas de crédito. É preciso pensar em um crescimento qualificado e em um desenvolvimento sustentável para o município. Para isso, a gestão municipal tem que investir na formação de quadros técnicos e na organização da administração pública municipal.”

Área de logística da orla de Aracruz. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

O município possui uma das melhores logísticas do Estado – portos, terminais marítimos, aeroporto, ferrovia e rodovias. Está localizada na região turística Rota do Verde e das Águas do Estado do Espírito Santo. Possui setores desenvolvidos e de alta competitividade, com destaque para o industrial, portuário, naval e metalmecânico, como as obras do Porto da Imetame e o futuro Porto de Barra do Riacho, além do desenvolvimento dos empreendimentos já instalados, como o Estaleiro Jurong, Portocel, Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR) e Terminal de Barcaças da Suzano, que também investirá em fábrica de papel tissue no município.