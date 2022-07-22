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Economia

Aracruz terá investimentos públicos de mais de R$ 500 milhões até 2024

A cidade ocupa o 6° lugar entre os 78 municípios capixabas no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022 e foca no crescimento com qualidade

Publicado em 

22 jul 2022 às 16:39

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 16:39

Uma das cidades mais transparentes do Espírito Santo, sendo o 6º lugar entre os 78 municípios capixabas no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, Aracruz receberá investimentos públicos da ordem de R$ 500 milhões até 2024.
O valor será investido no Centro de Especialidades Médicas de Aracruz (Cema), na macrodrenagem da Grande Bela Vista e na infraestrutura do polo empresarial de Bela Vista, em Infraestrutura e em saneamento no Vale do Riacho, em parques verdes urbanos, entre outros.
Perspectiva das obras de macrodrenagem da Grande Bela Vista, que vão atender a centenas de famílias
Perspectiva das obras de macrodrenagem da Grande Bela Vista, que vão atender a centenas de famílias Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
"A posição de Aracruz entre as primeiras colocadas no ranking da transparência mostra o compromisso que temos com a cidade, de realizar um governo honesto e transparente, aplicando os recursos corretamente, com foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão."
Dr. Coutinho. - Prefeito de Aracruz
De acordo com o prefeito, “o município está bem organizado, com as contas em dia, o que gera capacidade de investimento para a cidade crescer com qualidade. Nosso objetivo é preparar a cidade para receber bons investimentos privados, focando na saúde, educação e saneamento.”
Para isso, o município presta serviços públicos humanizados, foca em atender prioritariamente as regiões mais carentes, em desburocratizar e simplificar o ambiente de negócios, e aposta na transparência da gestão pública e parcerias com os governos Estadual, Federal, Câmara Municipal e iniciativa privada.
Aracruz faz parte da área de atuação da Sudene e reúne uma infinidade de atrativos diferenciados, com belo litoral, rica culinária, diversidade cultural, economia em crescimento e um povo que se movimenta para que o município se torne cada vez melhor.
"Esse conjunto de atributos tem feito Aracruz atrair novos projetos privados de ótima qualidade, como centros de distribuição, condomínios logísticos, novas plantas industriais e empresas de serviços."
José Eduardo Faria de Azevedo - Secretário de Desenvolvimento Econômico
De acordo com o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, “com a inclusão na Sudene, é importante que Aracruz potencialize um desenvolvimento sustentável por conta dos benefícios fiscais e do acesso facilitado a linhas de crédito. É preciso pensar em um crescimento qualificado e em um desenvolvimento sustentável para o município. Para isso, a gestão municipal tem que investir na formação de quadros técnicos e na organização da administração pública municipal.”
Área de logística da orla de Aracruz.
Área de logística da orla de Aracruz. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
O município possui uma das melhores logísticas do Estado – portos, terminais marítimos, aeroporto, ferrovia e rodovias. Está localizada na região turística Rota do Verde e das Águas do Estado do Espírito Santo. Possui setores desenvolvidos e de alta competitividade, com destaque para o industrial, portuário, naval e metalmecânico, como as obras do Porto da Imetame e o futuro Porto de Barra do Riacho, além do desenvolvimento dos empreendimentos já instalados, como o Estaleiro Jurong, Portocel, Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR) e Terminal de Barcaças da Suzano, que também investirá em fábrica de papel tissue no município.
Aracruz conta com uma população de mais de 103 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE de 2020, e um PIB de mais de R$ 5 milhões, formado por 44% indústria, 38% serviços, 17% impostos e líquidos de subsídios sobre produtos e 1% agropecuária, de acordo com informações do Instituto Jones dos Santos Neves (2019) e IBGE.

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