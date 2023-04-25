Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Três dicas importantes para quem vai instalar painel solar

Quando o serviço não é bem-sucedido, os equipamentos podem oferecer sérios problemas à estrutura do projeto e, inclusive, colocar vidas em perigo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 16:00

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 16:00

VP Solar
Embora não seja um sistema altamente complexo, a instalação dos painéis solares devem ser feita com cautela Crédito: Divulgação
Muitas pessoas acreditam que os raios do sol transformam-se magicamente em eletricidade por meio de painéis, mas profissionais especializados nesta área levam a sério a instalação desse tipo de sistema. Isso porque, embora o mercado esteja em alta, pouco se sabe dos reais riscos do uso dessa energia.
Caso a tecnologia seja mal instalada, os equipamentos podem oferecer sérios problemas à estrutura do projeto ou, mesmo, colocar vidas em perigo, em decorrência de acidentes como choques elétricos e queimaduras.
Justamente por estar ligada à eletricidade, antes de considerar contratar o serviço de instalação, é essencial ter consciência de alguns riscos para preveni-los e para que os benefícios da eficiência energética desses painéis sejam melhor aproveitados.
“Infelizmente, incêndios são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina. Se a instalação dos painéis não for feita adequadamente, qualquer curto-circuito pode desencadear em fogo na fiação, comprometendo a segurança do local”, sinaliza o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.
Profissional energia solar VP Solar
Os profissional da VP Solar têm capacitação na área de energia solar Crédito: AdobeStock
Ele atribui a frequência dessas ocorrências no país ao fato de muitas empresas desse setor não estarem capacitadas ou preocupadas o suficiente para o cumprimento de normas para esse tipo de serviço.

Você decidiu instalar energia solar em sua propriedade. Saiba o que você precisa prestar atenção:

1 - Escolha a empresa certa
Existem empresas que têm protocolos próprios para garantir que o planejamento da instalação seja feito com o devido detalhamento. Na avaliação do proprietário da VP Solar, na hora de escolher uma empresa para fazer a compra e a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, é preciso fazer uma série de checagens:
VP Solar
Os profissionais da VP Solar precisam elaborar um laudo do projeto antes da instalação propriamente dita Crédito: Divulgação
“Verifique se os profissionais estão devidamente qualificados para fazer um laudo estrutural antes da instalação”, alerta.
No caso da VP Solar, a empresa conta com um quadro de profissionais qualificados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para que a montagem seja bem-sucedida.
A VP Solar dá garantia de eficiência de 30 anos das placas, e cinco anos de serviços gratuitos nas usinas.
Já a prestação de assistência técnica pode ser feita gratuitamente em até 48 horas e, caso seja preciso, qualquer substituição de equipamento será feita em até três dias dentro do prazo de execução de projeto e montagem do sistema, que é de 60 dias.
2 - Ambiente seguro
Outro aspecto relevante de segurança é a proteção dos profissionais que fazem a montagem e a instalação desse sistema. Se eles sofrem riscos, é um forte indicativo de que o usuário também está sujeito a eles.
Os profissionais da energia solar precisam de equipamentos de proteção adequados
Os profissionais da energia solar precisam de equipamentos de proteção adequados Crédito: Freepik
Apesar de esses sistemas não exigirem equipamentos e processos altamente complexos, demandam uma técnica correta e o cumprimento de práticas seguras de trabalho, como o equipamento de trabalho adequado para suportar esses acidentes em potencial.
3 - Qualidade dos materiais
Uma dica do sócio-proprietário da VP Solar que todo cliente pode ter em mente na hora de contratar o serviço é solicitar a nota fiscal dos equipamentos usados na montagem e instalação para checar a procedência deles. “Assim, você tem certeza de que tudo está dentro das normas legais, diminuindo os riscos de acontecer um acidente”, pontua.

Saiba mais

  • Sobre a VP Solar: a empresa já conta com vários projetos fechados, com usinas já em funcionamento e outras em fase de instalação e montagem. Também é adepta a linhas de financiamento para o produtor rural como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).
  • Sitewww.vpsolar.com.br
  • Contato(27) 99847-0736
  • Instagram@vpsolarbrasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Energia Solar vp Solar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados