Três dicas importantes para quem vai instalar painel solar

Embora não seja um sistema altamente complexo, a instalação dos painéis solares devem ser feita com cautela Crédito: Divulgação

Muitas pessoas acreditam que os raios do sol transformam-se magicamente em eletricidade por meio de painéis, mas profissionais especializados nesta área levam a sério a instalação desse tipo de sistema. Isso porque, embora o mercado esteja em alta, pouco se sabe dos reais riscos do uso dessa energia.

Caso a tecnologia seja mal instalada, os equipamentos podem oferecer sérios problemas à estrutura do projeto ou, mesmo, colocar vidas em perigo, em decorrência de acidentes como choques elétricos e queimaduras.

Justamente por estar ligada à eletricidade, antes de considerar contratar o serviço de instalação, é essencial ter consciência de alguns riscos para preveni-los e para que os benefícios da eficiência energética desses painéis sejam melhor aproveitados.

“Infelizmente, incêndios são mais comuns do que a maioria das pessoas imagina. Se a instalação dos painéis não for feita adequadamente, qualquer curto-circuito pode desencadear em fogo na fiação, comprometendo a segurança do local”, sinaliza o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

Os profissional da VP Solar têm capacitação na área de energia solar Crédito: AdobeStock

Ele atribui a frequência dessas ocorrências no país ao fato de muitas empresas desse setor não estarem capacitadas ou preocupadas o suficiente para o cumprimento de normas para esse tipo de serviço.

Você decidiu instalar energia solar em sua propriedade. Saiba o que você precisa prestar atenção:

1 - Escolha a empresa certa

Existem empresas que têm protocolos próprios para garantir que o planejamento da instalação seja feito com o devido detalhamento. Na avaliação do proprietário da VP Solar, na hora de escolher uma empresa para fazer a compra e a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, é preciso fazer uma série de checagens:



Os profissionais da VP Solar precisam elaborar um laudo do projeto antes da instalação propriamente dita Crédito: Divulgação

“Verifique se os profissionais estão devidamente qualificados para fazer um laudo estrutural antes da instalação”, alerta.

No caso da VP Solar, a empresa conta com um quadro de profissionais qualificados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para que a montagem seja bem-sucedida.

A VP Solar dá garantia de eficiência de 30 anos das placas, e cinco anos de serviços gratuitos nas usinas.

Já a prestação de assistência técnica pode ser feita gratuitamente em até 48 horas e, caso seja preciso, qualquer substituição de equipamento será feita em até três dias dentro do prazo de execução de projeto e montagem do sistema, que é de 60 dias.

2 - Ambiente seguro

Outro aspecto relevante de segurança é a proteção dos profissionais que fazem a montagem e a instalação desse sistema. Se eles sofrem riscos, é um forte indicativo de que o usuário também está sujeito a eles.

Os profissionais da energia solar precisam de equipamentos de proteção adequados Crédito: Freepik

Apesar de esses sistemas não exigirem equipamentos e processos altamente complexos, demandam uma técnica correta e o cumprimento de práticas seguras de trabalho, como o equipamento de trabalho adequado para suportar esses acidentes em potencial.

3 - Qualidade dos materiais

Uma dica do sócio-proprietário da VP Solar que todo cliente pode ter em mente na hora de contratar o serviço é solicitar a nota fiscal dos equipamentos usados na montagem e instalação para checar a procedência deles. “Assim, você tem certeza de que tudo está dentro das normas legais, diminuindo os riscos de acontecer um acidente”, pontua.

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