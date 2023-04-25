Quer ser um integrador solar? Saiba quais as exigências e como se preparar

Embora ainda seja um mercado recente, os sistemas de energia solar são considerados, hoje, a melhor alternativa para telhados, fachadas, terrenos e propriedades rurais na hora de economizar com eletricidade. E além de entrar em sintonia com a tendência da sustentabilidade, essa é também uma forma de valorizar o imóvel.
De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o país gerou, em pouco mais de uma década, 16 GW de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, o que evitou a emissão de 23,6 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.
O setor fotovoltaico também já trouxe ao Brasil mais de R$ 86,2 bilhões em novos investimentos, R$ 22,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 479,8 mil empregos.
Por ser um mercado altamente estratégico, a expectativa é de um futuro promissor. Por isso, a associação defende a necessidade de uma devida especialização dos profissionais para atender, com segurança, à crescente demanda de consumidores e investidores. E um dos elos centrais nessa cadeia é o integrador solar.
Essas empresas e profissionais são responsáveis por garantir a qualidade do bom atendimento e a satisfação dos clientes. Por esse motivo, é uma área que está ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Veja, quais são as exigências e os caminhos que devem ser tomados para se tornar um integrador solar:
O que é um integrador solar?
Conforme explica o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, o integrador solar pode ser uma pessoa ou empresa que possua profissionais capacitados para ser a ponte entre a distribuidora de equipamentos e o cliente final.
“Essa empresa ou profissional precisa fornecer tudo que o consumidor precisa para ter um sistema de energia solar eficiente: informação, materiais de qualidade e monitoramento para que a instalação e a manutenção sejam feitas corretamente”, aponta.
Dessa forma, os integradores não são funcionários e nem filiais: tornam-se parceiros de quem distribui o material, como a VP atua hoje no Estado.
Ele conta também que essas empresas ou profissionais também acompanharão o trabalho de engenheiros e técnicos para assegurar que as normas vigentes sejam cumpridas durante a instalação do sistema e também para oferecer uma experiência positiva ao cliente.
Como se tornar um integrador solar?
Para atender à volumosa demanda de um público mais exigente e preocupado com a sustentabilidade, é fundamental que o integrador solar tenha capacitação técnica.
Caso a empresa ou profissional não tenha essa experiência na área, Allazio conta que a VP Solar também oferece estrutura de treinamentos para quem tiver interesse em atuar na área e não sabe por onde começar.
“Com uma adesão 100% gratuita, basta entrar em contato com a VP, que está com 100 vagas para integradores solares. Após a equipe da distribuidora checar se sua empresa está regularizada e alinhada com os nossos propósitos, ela fica apta a fazer atendimentos e a compor essa rede conosco, que somos referência no ES”, diz.
Quais são as vantagens de se tornar um integrador solar?
“Com a possibilidade de faturar em torno de R$ 2 milhões por mês e de aprovar financiamentos diretamente com a gente, com as melhores taxas do mercado, essa é uma grande chance de potencializar e alavancar as vendas com toda a experiência da VP Solar. E tudo isso graças ao investimento da empresa em marketing em diversos tipos de mídia, o que dá maior visibilidade para ambos”, pontua o sócio da VP.
Além disso, os profissionais da integradora vão contar com o apoio de uma estrutura completa de engenheiros estruturais e elétricos com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e uma equipe técnica para montagem do sistema de energia solar.
“E, para deixar o cliente ainda mais tranquilo, os times de assistência técnica da VP Solar estarão à disposição para resolverem qualquer problema no painel solar do consumidor sem burocracia e para trocar o sistema em até três dias”, acrescenta.
Como se tornar integrador com a VP Solar:
- Sobre a VP Solar: a empresa já conta com vários projetos fechados, com usinas já em funcionamento e outras em fase de instalação e montagem. Também é adepta a linhas de financiamento para o produtor rural como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).
- Site: www.vpsolar.com.br
- Contato: (27) 99847-0736
- Instagram: @vpsolarbrasil