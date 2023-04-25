Quer ser um integrador solar? Saiba quais as exigências e como se preparar

Os painéis solares da VP Solar são ótimas alternativas para quem quer economizar com conta de luz Crédito: Divulgação

Embora ainda seja um mercado recente, os sistemas de energia solar são considerados, hoje, a melhor alternativa para telhados, fachadas, terrenos e propriedades rurais na hora de economizar com eletricidade. E além de entrar em sintonia com a tendência da sustentabilidade, essa é também uma forma de valorizar o imóvel.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o país gerou, em pouco mais de uma década, 16 GW de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, o que evitou a emissão de 23,6 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.

O setor fotovoltaico também já trouxe ao Brasil mais de R$ 86,2 bilhões em novos investimentos, R$ 22,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 479,8 mil empregos.

O integrador solar é o responsável por garantir o perfeito funcionamento dos painéis da VP Solar Crédito: Divulgação

Por ser um mercado altamente estratégico, a expectativa é de um futuro promissor. Por isso, a associação defende a necessidade de uma devida especialização dos profissionais para atender, com segurança, à crescente demanda de consumidores e investidores. E um dos elos centrais nessa cadeia é o integrador solar.

Essas empresas e profissionais são responsáveis por garantir a qualidade do bom atendimento e a satisfação dos clientes. Por esse motivo, é uma área que está ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Veja, quais são as exigências e os caminhos que devem ser tomados para se tornar um integrador solar:

O que é um integrador solar?

Os integradores são parceiros da VP Solar, e não funcionários ou filiais Crédito: Divulgação

Conforme explica o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio, o integrador solar pode ser uma pessoa ou empresa que possua profissionais capacitados para ser a ponte entre a distribuidora de equipamentos e o cliente final.

“Essa empresa ou profissional precisa fornecer tudo que o consumidor precisa para ter um sistema de energia solar eficiente: informação, materiais de qualidade e monitoramento para que a instalação e a manutenção sejam feitas corretamente”, aponta.

Dessa forma, os integradores não são funcionários e nem filiais: tornam-se parceiros de quem distribui o material, como a VP atua hoje no Estado.

Ele conta também que essas empresas ou profissionais também acompanharão o trabalho de engenheiros e técnicos para assegurar que as normas vigentes sejam cumpridas durante a instalação do sistema e também para oferecer uma experiência positiva ao cliente.

Como se tornar um integrador solar?

Para atender à volumosa demanda de um público mais exigente e preocupado com a sustentabilidade, é fundamental que o integrador solar tenha capacitação técnica.

Entre os diversos serviços prestados pela VP Solar está a elaboração de projetos e a instalação de painéis em telhados residenciais Crédito: Divulgação

Caso a empresa ou profissional não tenha essa experiência na área, Allazio conta que a VP Solar também oferece estrutura de treinamentos para quem tiver interesse em atuar na área e não sabe por onde começar.

“Com uma adesão 100% gratuita, basta entrar em contato com a VP, que está com 100 vagas para integradores solares. Após a equipe da distribuidora checar se sua empresa está regularizada e alinhada com os nossos propósitos, ela fica apta a fazer atendimentos e a compor essa rede conosco, que somos referência no ES”, diz.

Quais são as vantagens de se tornar um integrador solar?

“Com a possibilidade de faturar em torno de R$ 2 milhões por mês e de aprovar financiamentos diretamente com a gente, com as melhores taxas do mercado, essa é uma grande chance de potencializar e alavancar as vendas com toda a experiência da VP Solar. E tudo isso graças ao investimento da empresa em marketing em diversos tipos de mídia, o que dá maior visibilidade para ambos”, pontua o sócio da VP.

Os painéis solares precisam ser instalados por profissionais especializados Crédito: Divulgação

Além disso, os profissionais da integradora vão contar com o apoio de uma estrutura completa de engenheiros estruturais e elétricos com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e uma equipe técnica para montagem do sistema de energia solar.

“E, para deixar o cliente ainda mais tranquilo, os times de assistência técnica da VP Solar estarão à disposição para resolverem qualquer problema no painel solar do consumidor sem burocracia e para trocar o sistema em até três dias”, acrescenta.

Como se tornar integrador com a VP Solar: