Energia solar ajuda a reduzir conta de luz e valorizar o imóvel

A energia solar é uma ótima alternativa para quem procura economizar com eletricidade e, ainda, ajuda o meio ambiente Crédito: Divulgação

Além de aliviar o peso da conta de luz no bolso do consumidor, é cada vez mais comum ver pessoas que adotam sistema de energia solar em casa ou na empresa. E tudo isso é mais fácil do que as pessoas imaginam: exige um investimento inicial de um equipamento que “se paga” em menos de quatro anos.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a geração de energia solar funciona por meio de gerador, com painéis que captam a luz do sol para produzir energia elétrica, por meio de um efeito químico-físico chamado fotovoltaico.

Justamente por não existir custo na utilização dessa energia, a redução da conta convencional de energia elétrica pode chegar a mais de 90%. Isso porque trata-se de uma fonte de energia renovável, gerada a partir da abundante luz solar presente no Brasil. E seu valor agregado também pode aumentar o valor de revenda do imóvel em até 10%, segundo o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

Vinícius Allazio é sócio e proprietário da VP Solar Crédito: Divulgação

Ainda, segundo dados da Absolar, a quantidade de consumidores atendidos pela geração própria de energia solar no Espírito Santo ultrapassa a marca de 37,5 mil. O Estado possui mais de 32,4 mil conexões operacionais com tecnologia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos, espalhadas em todos os 78 municípios capixabas.

Sem contar que investidores estão cada vez mais exigentes com quem cumpre os pilares ESG (Environmental, Social and Governance – que significa, em português, os conceitos que envolvem sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa).

“Além da economia na eletricidade, as pessoas e as empresas estão cada vez mais interessadas em contribuir para a construção de um país mais sustentável”, defende o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

Empresa referência

Focada em todo tipo de cliente e de estrutura para atender diferentes objetivos e setores de atividade econômica, a VP Solar é, hoje, referência no mercado capixaba, afirma o sócio-proprietário.

VP Solar trabalha para diversos segmentos da sociedade Crédito: Divulgação

“Oferecemos todo o suporte necessário de engenharia, de montagem e de limpeza de painéis de energia solar. A empresa também acompanha o cliente durante o período de até 30 anos, disponibilizando assistência técnica sem burocracia”, complementa.

Em 2022, por exemplo, a VP vendeu em torno 500 usinas solares e mais de 16 mil placas, o que foi um aumento de 500%, em casas, condomínios, comércios, indústrias, igrejas e propriedades rurais.

A empresa VP Solar está presente em todo o Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

A empresa conta com mais de 60 representantes de venda em todo o Estado e dez pontos de vendas em Vitória, Afonso Cláudio, Ibatiba, Guarapari, Laranja da Terra, Linhares, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante, além de atender o norte do Rio de Janeiro e o Sul da Bahia. Em breve, também estará em Macaé (RJ).

Facilidades

Allazio acredita que um dos motivos para o sucesso da VP Solar é o atendimento de excelência e qualificado, graças à parceria com a FortLev Solar, que é uma das maiores distribuidoras de placas solares do Brasil.

A VP oferece uma equipe técnica com engenheiros, eletricistas e montadores para fazer a instalação. Crédito: Divulgação

Ele também garante que quem ainda não adotou a produção própria de energia solar é porque ainda não conhece a tecnologia. “O tempo de retorno do investimento do nosso sistema fotovoltaico residencial é de aproximadamente 30 meses”, acrescenta.

Além disso, a VP tem a menor taxa de financiamento de energia solar do mercado e ainda tem um quadro completo de engenheiros estruturais e engenheiros elétricos com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e com uma equipe especializada em montagem própria e assistência técnica sem burocracia.

Como adquirir seu próprio gerador de energia elétrica:

1 Entre em contato Solicite um orçamento e, caso tenha interesse em contratar o serviço, peça uma visita técnica para a equipe da VP analisar a viabilidade do projeto, a sua localização e o tipo de telhado que você tem.

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