Saúde, cuidado e consciência são os focos do verão no litoral Sul do ES Crédito: Pixabay

O verão 2021 começou bem diferente dos outros anos. A pandemia do novo coronavírus mexeu com o comportamento e com a rotina de todo o mundo, e ao invés de grandes eventos e muita gente reunida, desta vez, a regra é o distanciamento social e mais cuidado com a saúde.

Mas, uma coisa não mudou neste verão. Como todos os anos, com ele, veio o calor e a vontade de curtir e se refrescar no litoral sul capixaba. Começar o ano contemplando o mar e as belezas naturais é sempre renovador, principalmente, em uma época que se espera ainda mais por dias melhores e mais leves.

Este será o verão mais saúde, mais cuidado e mais consciente. O objetivo é curtir a temporada mais quente do ano, se divertindo, mas respeitando as regras pelo bem próprio e coletivo. Assim como em todas as atividades, foi preciso se ajustar para o enfrentamento à pandemia, a alta temporada no litoral também foi adequada e será focada no cuidado com a saúde e com o próximo.

Outra tradição que também não mudou neste ano, é o projeto que a Rede Gazeta realiza com os parceiros, Centro Universitário São Camilo-ES, Cofril e Uniaves. É claro que, neste ano, a programação, que já contemplou, corrida, trilhas, passeios ciclísticos, arena esportiva e outras opções, também precisou se adequar para cumprir as recomendações dos profissionais de saúde, em relação a Covid-19, no entanto, a diversão e o incentivo às práticas esportivas continuam em alta.

O desafio é se adaptar à nova forma de se viver, sair do verão convencional e descobrir novas formas de curtir a temporada mais animada do litoral. Com cuidado, é possível aproveitar o melhor do verão.

Saúde, cuidado e consciência são os focos do verão no litoral Sul do ES Crédito: Pixabay

Para garantir a diversão, sem causar aglomeração, a partir do próximo dia 16, terá drive-thru em algumas praias do litoral Sul do Espírito Santo com brincadeiras elaboradas para as pessoas participarem e ganharem brindes sem sair de dentro dos carros.

"Todos os anos fazemos atividades voltadas ao verão e, para 2021, pensamos em uma forma do projeto respeitar as restrições da Covid-19. Trabalhamos no sentido de continuarmos próximos da população capixaba e dos turistas”, informou o diretor da Regional Sul, Bruno Passoni.

Um dos eventos mais esperados no verão do litoral sul capixaba é a corrida da TV Gazeta Sul, que já virou tradição. Todos os anos, centenas de pessoas participam da corrida que é realizada nas ruas de Marataízes. Como este não será possível reunir todos os corredores profissionais e amadores que sempre prestigiam o evento, o Centro Universitário São Camilo-ES, a Cofril e a Uniaves prepararam uma surpresa.