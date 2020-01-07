Anchieta tem 23 praias para todos os gostos

O verão chegou com tudo e o calor atrai moradores e turistas para as areias do litoral capixaba. Quem busca um lugar para se refrescar nesses dias quentes encontra em Anchieta, no Sul do Estado, opções para todos os gostos. O município tem 23 praias e dá para escolher a que mais lhe agrada. Tem para todos os gostos: calmas, agitadas, urbanizadas ou mais bucólicas.

As tranquilas são recomendadas para se refrescar e curtir com a família os finais de semana. Próximo à sede estão as praias Boca da Baleia, Quitiba, Além, Santa Helena, Balanço e Marvila, entre outras. Todas possuem águas calmas e são ideais para fazer piqueniques e passar um excelente dia.

Além dessas, outras praias integram a beleza litorânea de Anchieta. Há algumas com infraestrutura de quiosques e opções de lazer, como a da Areia Preta e Costa Azul, em Iriri, além de Castelhanos e Ubu. Já em Parati, em meio à tranquilidade é possível contemplar a movimentação dos barquinhos de pesca. Nesses locais há ótimos restaurantes, bares e pousadas.

Com águas calmas e infraestrutura, a Praia da Areia Preta, em Iriri, é uma das mais frequentadas em Anchieta Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação

Para quem curte um passeio em contato com a natureza, a dica é pegar a bike e rodar o litoral de Anchieta no final da tarde ou mesmo caminhar pela areia e sentir a brisa do mar.

Circuitos rurais

E para quem não quer ir à praia, o município também disponibiliza dois circuitos turísticos rurais: Imigrantes e Vale Viver Corindiba. Eles reúnem empreendimentos com piscina, bicas e córregos para quem deseja curtir os dias de calor em meio à natureza.