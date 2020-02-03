Medalhista olímpico de vôlei de praia marca presença no Verão de Guriri

Quem passou pela praia de Guriri, em São Mateus, no último sábado, 25, teve a chance de ver de perto o medalhista olímpico de prata Fábio Luiz. O atleta capixaba ministrou aulas e participou de um desafio de vôlei de praia com outros três jogadores experientes que vieram de Vitória.
Foi um fim de semana esportivo. No sábado, foram realizados os torneios de vôlei masculino e feminino. Já no domingo, 26, teve o torneio de futebol de areia feminino.
As partidas foram realizadas na arena esportiva montada na Praia da Capelinha.