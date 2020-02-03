Medalhista olímpico de vôlei de praia marca presença no Verão de Guriri

Fábio Luiz (1º à esquerda), medalhista olímpico, participou de um desafio de vôlei de praia com outros jogadores experientes de Vitória

Quem passou pela praia de Guriri, em São Mateus, no último sábado, 25, teve a chance de ver de perto o medalhista olímpico de prata Fábio Luiz. O atleta capixaba ministrou aulas e participou de um desafio de vôlei de praia com outros três jogadores experientes que vieram de Vitória.