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Medalhista olímpico de vôlei de praia marca presença no Verão de Guriri

Fábio Luiz ministrou aulas e participou do Desafio de Gigantes

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 16:24
Fábio Luiz (1º à esquerda), medalhista olímpico, participou de um desafio de vôlei de praia com outros jogadores experientes de Vitória Crédito: Bsouza/ divulgação
Quem passou pela praia de Guriri, em São Mateus, no último sábado, 25, teve a chance de ver de perto o medalhista olímpico de prata Fábio Luiz. O atleta capixaba ministrou aulas e participou de um desafio de vôlei de praia com outros três jogadores experientes que vieram de Vitória.
Foi um fim de semana esportivo. No sábado, foram realizados os torneios de vôlei masculino e feminino. Já no domingo, 26, teve o torneio de futebol de areia feminino.
As partidas foram realizadas na arena esportiva montada na Praia da Capelinha.

Confira a galeria de imagens do evento.

VERÃO NORTE | Desafios de Gigantes

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