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Corrida da Ilha: 7 km de muita adrenalina

Centenas de atletas encararam com muita disposição o percurso na Ilha de Guriri

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 16:02
Corrida, com concentração na Avenida Oceânico Atlântico, teve 573 inscritos de todas as idades Crédito: Junior Rossow/ Divulgação
A principal avenida de Guriri, em São Mateus, no Litoral Norte do Estado, amanheceu cheia de pessoas com muita disposição no domingo, dia 26. Centenas de atletas aceitaram o desafio de correr o percurso de 7 quilômetros na Corrida da Ilha. Foram 573 inscritos, de todas as idades, entre eles uma senhora de 93 anos. Já o corredor mais jovem foi um adolescente de 13 anos.
Na classificação geral do feminino, Andressa da Silva Neves, 34 anos, completou a prova em 31 minutos e conquistou o primeiro lugar. Já na classificação geral do masculino, o grande campeão foi Leonardo Alves dos Santos, 39 anos, que fez a prova em 22 minutos.
A concentração foi na Avenida Oceânico Atlântico, em frente à capela Nossa Senhora dos Navegantes. A Corrida da Ilha foi promovida pela Campeão Time, com o apoio da TV Gazeta Norte, Rádio Litoral e Prefeitura Municipal de São Mateus.

Confira a galeria de fotos dos melhores momentos do evento.

Verão Norte | Corrida

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