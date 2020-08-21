Universidade do ES se destaca em ranking internacional

Selo Times Higher Education (THE) Latin American: a UVV foi consagrada com reconhecimento internacional Crédito: Divulgação/UVV

Escolher a instituição de ensino mais adequada para um curso superior pode transformar a vida do estudante significativamente. É preciso estar atento ao que é oferecido para trilhar um futuro promissor. Entre as opções no Estado está a Universidade Vila Velha (UVV), que, neste ano, mais uma vez é consagrada a um reconhecimento internacional e está no ranking da Times Higher Education Latin.

Esse levantamento, divulgado no dia 7 de julho, durante o evento THE Latin America Universities Summit, relaciona as melhores instituições de ensino superior da América Latina, avaliando os principais atributos: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.

De acordo com a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da UVV, Denise Endringer, a universidade ocupa a posição 126º. Ainda segundo ela, a UVV é a única instituição do Espírito Santo que se destaca nesse ranking há três anos. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que é pública, entrou no levantamento no ano passado.

"Para a UVV, estar no THE Latin há três anos reforça nossa reputação acadêmica e indica a UVV como uma instituição com ensino de alta qualidade e que oferece continuidade do aprendizado", observa.

CRITÉRIOS ANALISADOS

Denise explica que o ranking da América Latina é baseado nos mesmos indicadores de performance que norteiam o THE World University Rankings, que é a principal classificação universitária do mundo. A única diferença, de acordo com a pró-reitora, é em relação ao número de artigos publicados. O levantamento mundial considera mil publicações nos últimos cinco anos, enquanto o da América Latina, 200 artigos.

Denise Endringer ressalta que estar no THE Latin há três anos reforça a reputação acadêmica da UVV Crédito: Divulgação/UVV

"Para classificar as universidades, cada instituição tem uma entrada de dados por indicador, resultando em uma pontuação total. Posteriormente, o THE usa uma abordagem de padronização para cada indicador. Esta padronização é, basicamente, o número de professores e o número de alunos", detalha Denise.

A pró-reitora observa ainda que, desde que passou a fazer parte do ranking, a universidade avançou em todos os itens de avaliação. Como, por exemplo, os trabalhos científicos produzidos pela UVV foram citados por diferentes cientistas do mundo, além do aumento da inserção da instituição nas grandes universidades e produção de artigos com estrangeiros.

TRABALHO RECONHECIDO

Como a UVV é uma instituição particular, com financiamento próprio de infraestrutura de pesquisa e de ensino, Denise aponta que a universidade aparece entre as instituições federais com orçamentos substancialmente maiores. O apoio econômico federal ou estadual que a UVV conta é somente em projetos de pesquisas captados pelos professores, financiando principalmente o custeio de pesquisas. Esse reconhecimento, portanto, os coloca em uma posição de destaque.